Gatavojies vasarai jau tagad kopā ar Riepu garāžu: vasaras riepu pirmssezonas izpārdošana ir gaisā!
Lai gan aiz loga šobrīd valda īsta ziema un termometra stabiņš noslīdējis krietnos mīnusos, pieredzējuši autovadītāji zina, ka labākās riepu cenas jāmedī laikus. Šobrīd ir ideāls brīdis, kad ne tikai parūpēties par drošību uz slidenajiem ceļiem, bet arī ietaupīt līdzekļus nākotnei, jo Riepu garāžā vasaras riepu pirmsezonas izpārdošana jau ir sākusies, piedāvājot cenas, kādas sezonas karstumā vairs neredzēt, un arī ziemas riepas, ļoti iespējams, rudenī tik lēti vairs neatradīsi!
Sals un sniegs ir klāt: vai tavas ziemas riepas vēl kalpo droši?
Pēc salīdzinoši silta ziemas sākuma mūs ir sasnieguši pamatīgi mīnusi un sniegs. Šis ir brīdis, kad daudzi šoferi pēkšņi apzinās – esošās ziemas riepas vairs nepilda savu funkciju tā, kā vajadzētu. Ja braukšana pa apledojušu šoseju vai piesnigušu pagalmu kļuvusi par izaicinājumu un auto vairs neuzvedas pietiekami stabili, nav vērts riskēt ar savu un līdzcilvēku drošību.
Labā ziņa ir tāda, ka tieši tagad Riepu garāžas veikalos un Riepugaraza.lv internetveikalā ziemas riepu izpārdošana rit pilnā sparā. Šis būtībā jau ir pēcsezonas periods, kad noliktavas tiek atbrīvotas jaunām precēm, tādēļ cenas ir īpaši draudzīgas.
Piedāvājumā – budžeta klases līderi, stabili vidējā segmenta pārstāvji un Entry Premium produkcija par super cenām
Šobrīd mūsu sortimentā par lieliskām cenām ir pieejamas budžeta klases riepas no tādiem Latvijā un citviet pasaulē iecienītiem ražotājiem kā iLink, Tourador un Sailun. Tomēr jāņem vērā, ka atlikumi noliktavās nav bezgalīgi – atsevišķi populārākie izmēri strauji beidzas, tādēļ ar lēmuma pieņemšanu nevajadzētu vilcināties.
Ja maciņu esi gatavs atvērt mazliet plašāk, piedāvājumā ir vidējās klases ražotāju Kormoran un Laufenn ziemas riepas par pēcsezonas cenām. Savukārt, ja uz ceļa vēlies justies maksimāli droši bez pārmaksāšanas, Entry Premium zīmols Hankook būs pareizā izvēle. Starp citu, vai zināji, ka WRC jeb Pasaules rallija čempionātā no 2025. līdz 2027. gadam izmanto un izmantos tikai šī ražotāja riepas?
Kāpēc vasaras riepas jāpērk jau janvārī?
Varētu šķist neierasti domāt par vasaru laikā, kad no auto jātīra sniegs un ledus, taču šogad tam ir vairāki būtiski iemesli. Vasaras riepu pirmsezonas izpārdošana ir brīdis, kad tirgotāji piedāvā zemākās cenas, lai piesaistītu pircējus pirms lielā pavasara pieprasījuma viļņa.
Gaidāmais cenu kāpums un ES antidempinga nodevas
Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmēs riepu tirgu tuvākajā nākotnē, ir Eiropas Savienības plānotā rīcība. Visticamāk, jau šovasar ES pieņems un ieviesīs antidempinga nodevu Ķīnā ražotām riepām. Tas nozīmē, ka jau pavisam drīz gan ziemas un vissezonas, gan vasaras riepas kļūs dārgākas, un tiek lēsts, ka sadārdzinājums var sasniegt vismaz 20-30% robežu. Iegādājoties riepas tagad, tu pasargā sevi no gaidāmā cenu lēciena.
Izvairies no sezonas deficīta
Vēl viens aspekts, ko nedrīkst ignorēt, ir iespējamais riepu izmēru deficīts sezonas laikā. Tirgū valdošās nenoteiktības un piegādes ķēžu sarežģījumu dēļ daudzi piegādātāji šogad ir rīkojušies piesardzīgi, pasūtot vasaras riepas mazākos apjomos nekā parasti. Kad pavasarī visi vienlaicīgi steigsies uz servisiem, specifiskāku izmēru vai populārāko modeļu krājumi var izsīkt dažu dienu laikā. Tāpēc vasaras riepu pirmsezonas izpārdošana ir tava iespēja mierīgi izvēlēties labāko variantu bez rindām un stresa.
Aktuālie vasaras riepu piedāvājumi Riepu garāžā
Ja arī tevi ieinteresējusi vasaras riepu pirmsezonas izpārdošana, pačukstēsim, ka varam lepoties ar plašu zīmolu klāstu dažādās cenu kategorijās:
- Budžeta klase (iLink, Tourador, Altenzo) – šīs riepas ir ideāli piemērotas pilsētas braukšanai un vadītājiem, kuriem svarīga ekonomija;
- Vidējā klase (Laufenn) – Hankook meitasuzņēmuma modeļi, kas apvieno modernās tehnoloģijas ar ļoti pievilcīgu cenu;
- Entry Premium klase (Hankook) – augstākā plaukta izvēle tiem, kuri novērtē akustisko komfortu, zemu rites pretestību un maksimālu saķeri uz dažādiem ceļa segumiem.
Tā kā vasaras riepu pirmsezonas izpārdošana piesaista arvien vairāk gudru pircēju, mēs iesakām neatlikt izvēli uz pēdējo brīdi. Šobrīd riepas ir pieejamas uz vietas, un tu vari tās saņemt nekavējoties gan mūsu veikalos, gan ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.
Nevilcinies – Riepu garāža tevi jau gaida ciemos
Ja esi nolēmis iegādāties jaunas riepas, vari to izdarīt kādā no pieciem Riepu garāžas veikaliem visā Rīgā, kā arī mūsu mājaslapā Riepugaraza.lv. Tur vari apskatīt visu aktuālo piedāvājumu, kā arī uzzināt, kādi ir konkrētā modeļa atlikumi katrā no veikaliem. Turklāt, ja neesi no Rīgas, tev īpaši noderēs bezmaksas piegāde visā Latvijā. Izmanto izdevību, kamēr vasaras riepu pirmsezonas izpārdošana vēl piedāvā plašāko izvēli un zemākās cenas!