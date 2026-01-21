“Tet” un “Tele2” plāno kopīgi piedāvāt jaunu pakalpojumu
Mobilo sakaru operators SIA "Tele2" un telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Tet" sadarbosies optiskā interneta pakalpojumu nodrošināšanā, informēja "Tele2".
Uzņēmumā norāda, ka tas ļaus gan "Tele2", gan "Tet" stiprināt tirgus pozīcijas kā daudznozaru digitālo pakalpojumu sniedzējiem, aptverot telekomunikāciju un mobilo sakaru, televīzijas, digitālās drošības, apdrošināšanas un e-komercijas risinājumus.
Pagaidām "Tele2" sadarbībā ar "Tet" optisko internetu piedāvās tikai privātpersonām, savukārt nākotnē to plānots nodrošināt arī biznesa klientiem. Optisko internetu "Tele2" piedāvās, izmantojot "Tet" infrastruktūru.
"Tele2" valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis atzīmē, ka "Tele2" seko līdzi globālajām tendencēm, kur arvien vairāk mobilo sakaru operatoru nodrošina gan mobilo, gan optisko internetu, jo tā ir iespēja sniegt klientiem lielāku pievienoto vērtību.
Savukārt "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks norāda, ka sadarbība ar "Tele2" ļauj efektīvi paplašināt optiskā interneta izmantošanu visā Latvijā. Šāda partnerība ir arī ilgtspējīgs solis digitālās infrastruktūras attīstībā Latvijā un atbilst globālajām telekomunikāciju nozares tendencēm.
Jau ziņots, ka "Tele2" 2024. gadā strādāja ar 179,991 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 1,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 13,5% un bija 52,923 miljoni eiro. "Tele2" reģistrēts 1995. gada novembrī, un tā pamatkapitāls ir 3,486 miljoni eiro. "Tele2" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Tele2 Sverige".
Savukārt "Tet" koncerns 2024. gadā strādāja ar 321,365 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga par 63,2% un bija 18,027 miljoni eiro. Vienlaikus pašas "Tet" apgrozījums 2024. gadā bija 185,389 miljoni eiro, kas ir par 1% mazāk nekā 2023. gadā, kamēr uzņēmuma peļņa saruka par 35,3% un bija 12,288 miljoni eiro.
"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%).