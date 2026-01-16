Šoks pie kases: vienā veikalā tas pats grozs maksā 43,51 eiro, citā - 61,12 eiro
Tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” monitorings rāda, ka Latvijas lielākajās tirdzniecības ķēdēs cenu atšķirības par vienu un to pašu produktu grozu ir ievērojamas.
Janvārī starp lētāko un dārgāko veikalu tīklu cena atšķiras par 15,31 eiro, bet pat starp lētāko ("Lidl") un otro lētāko veikalu tīklu (“Rimi”) starpība ir 6 eiro. Ceturto mēnesi pēc kārtas vislētāk ir iepirkties “Lidl”, bet visdārgākais šomēnes ir “Top” - šajā veikalu tīklā konstatēta arī lielākā atšķirība vienu un to pašu produktu cenās Rīgā un Daugavpilī.
Pētījuma mērķis ir ik mēnesi noskaidrot, kurā no piecām veikalu ķēdēm 29 produktu grozs ir nopērkams par viszemāko cenu. Šajā grozā ir vienkārši ikdienā bieži lietoti pamata pārtikas produkti, kas tiek rūpīgi atlasīti, lai tie būtu iespējami vienādi gan pēc to īpašībām, gan svara un iepakojuma.
Jaunākā cenu pētījuma ietvaros pirkums ir veikts 7. janvārī.
Pētījumā konstatēts, ka izvēlētā produktu groza kopējā cena svārstījās no 43,51 eiro līdz 61,12 eiro atkarībā no tirgotāja un pilsētas, kurā veikals atrodas. Dārgākā veikalu ķēde bija “Top”, kur vidējā groza cena sasniedza 58,92 eiro. Lētākais veikals bija “Lidl” ar vidējo groza cenu 43,61 eiro. Attiecīgi starp lētāko un dārgāko mazumtirgotāju vidējā groza cena atšķiras par 15,31 eiro. Šajā mēnesī tika novērota arī ievērojama starpība starp diviem lētākajiem veikalu tīkliem, produktu grozam "Rimi" izmaksājot par sešiem eiro vairāk nekā "Lidl".
Tāpat noskaidrots, ka pētījuma laikā vidējā groza cena Rīgā bija par 59 centiem zemāka nekā Daugavpilī. Savukārt lielākā produktu groza cenu atšķirība starp pilsētām tika konstatēta “Top” veikalos, kur cenu starpība sasniedza 4,29 eiro. Šomēnes konstatētas atšķirības cenās arī pārējo mazumtirgotāju - “Lidl”, “Rimi”, “Maxima” un “Mego” - veikalos. Atkarībā no pilsētas, kur konkrētais veikals atrodas, tā bija attiecīgi 0,20 eiro, 1,19 eiro, 0,04 eiro un 0,11 eiro.
Apkopotie dati rāda, ka piena produkti vislētākie ir “Lidl” veikalos, kur par visiem produkta grozā iekļautajiem piena produktiem jāmaksā 5,52 eiro. Visdārgākais šāds pats produktu grozs bija “Top” veikalos – 8,41 eiro. No piena produktiem dārgākais ir biezpiens “Mego” veikalos, kā arī jogurts, skābais krējums un sviests “Top” veikalos. Zemākās cenas ir jogurtam “Lidl” un “Maxima” veikalos, kā arī sviestam un skābajam krējumam “Lidl” un “Rimi” veikalos.
Gaļas produktu cenu analīze liecina, ka zemākā kopējā produktu grozā iekļauto gaļas produktu cena ir “Lidl” veikalos. Augstākās gaļas produktu cenas ir veikalos “Top”. Atšķirība starp dārgāko un lētāko pārtikas grozā iekļauto gaļas produktu pirkuma summu ir 5,48 eiro. “Top” veikalos augstākā cena ir vārītajai desai, savukārt “Mego” veikalos - svaigai vistai, vistas krūtiņas filejai un maltās cūkgaļas masai. Tikmēr vistas krūtiņas fileja un maltās cūkgaļas masa vislētākā ir “Lidl” veikalos.
Graudu produktu cenu analīze liecina, ka zemākā kopēja cena no šīs produktu kategorijas pārtikas grozā iekļautajiem produktiem ir “Rimi” veikalos – 4,92 eiro. Tie paši produkti “Mego” veikalos nopērkami par 7,32 eiro. Atsevišķu graudu produktu cenas atšķiras starp tirgotāju ķēdēm. Baltmaize un spageti makaroni par augstāko cenu ir “Mego” veikalos, bet par zemāko cenu - “Lidl” un “Rimi” veikalos.
Augļu un dārzeņu cenu analīze liecina, ka šī produktu kategorija, skatoties uz atlasītajā produktu grozā iekļauto sortimentu, ir vislētākā “Top” veikalos, bet visdārgākā - “Mego” veikalos.
Kas attiecas uz dzērienu cenām, šīs kategorijas produktu groza cena viszemākā ir “Lidl” veikalos, visaugstākā “Top” veikalos - to starpība sasniedz 1,25 eiro. “Lidl” veikalos zemākā cena šajā kategorijā ir apelsīnu sulai un negāzētam minerālūdenim, savukārt “Top” veikalos augstāka cena ir bezalkoholiskajam alum un apelsīnu sulai.
Pārējo iepirkumu grozā iekļauto produktu, kas nav sadalīti atsevišķi pa kategorijām, cenu analīze liecina, ka šī produktu grupa ir vislētākā “Lidl” veikalos (kopējā cena 8,67 eiro), bet visdārgākā “Top” veikalos (kopējā cena 13,79 eiro).