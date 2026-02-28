"Esmu īsts laucinieks!" Ko tagad dara bijušais Latvijas prezidents Andris Bērziņš
Bijušais Valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš aizvadītā gada decembrī nosvinēja 81. dzimšanas dienu, patlaban balansē starp dzīvi laukos un pilsētā. Publiskos pasākumos galvaspilsētā viņš redzams reti.
Eksprezidents cenšas, lai ikdiena paietu pēc iespējas mierīgākā ritmā, tuvāk dabai un tālāk no Rīgas kņadas. Viņam pieder liels lauku īpašums Cēsu novadā, tāpēc lauku un pilsētas dzīves līdzsvaru ir iespējams īstenot arī praktiski. “Esmu īsts laucinieks,” viņš atzīst žurnālam "Kas Jauns", sakot: "Es piecu gadu vecumā nokļuvu mežā un no meža neesmu vēl iznācis.”
Tiesa, pēdējā laikā subjektīvi radusies sajūta, ka arī pilsētā burzma vairs nav tik liela, jo paliekam arvien mazāk. Šādu tendenci eksprezidents esot ievērojis ne tikai lauku pilsētiņās, bet arī Rīgā.
Andris Bērziņš, kurš bija Latvijas Valsts prezidents no 2011. līdz 2015. gadam, no aktīvās politiskās dzīves šobrīd ir pagājis malā, taču ziņas tāpat esot Bērziņa ikdienas lasāmviela. Vietējiem medijiem gan viņš neuzticoties, jo tur, viņaprāt, esot grūti atrast patiesus faktus. Tā vietā viņš rītu sāk ar ārvalstu ziņu avotiem. “Man pamata lasāmviela no rīta telefonā ir "New York Times",” viņš nosmej, piebilstot, ka medijs katru rītu atsūta jaunumu izlasi. Bijušā prezidenta informatīvais filtrs nebeidzas tikai ar presi angļu valodā – viņš mēģinot regulāri lasīt arī vāciski, sekojot Vācijas, Austrijas un Šveices avotiem, lai notikumus saprastu plašākā kontekstā. Eksprezidents padziļināti interesējas arī par karu Ukrainā, lasot vairāk un dažādos avotos, īpaši vāciski. Viņa skatījumā svarīgākais ir nevis ātra viedokļa paušana, bet mēģinājums saprast notikumu ķēdes un to, kāpēc lēmumi pieņemti tieši tā, ne citādi.