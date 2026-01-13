Rimi Baltic ir samazinājis savu pārtikas atkritumu apjomu līdz vēsturiski zemākajam līmenim
Rimi Baltic savā jaunākajā ilgtspējas ziņojumā izceļ būtisku progresu pārtikas atkritumu mazināšanā, atjaunojamās enerģijas ieviešanā un dzimumu līdzsvara nodrošināšanā vadībā. Uzņēmums stiprina darbinieku iesaisti un turpina virzīties uz zinātniski pamatotiem klimata mērķiem, apliecinot atbildīgas mazumtirdzniecības kursu Baltijā.
“Pārtikas atkritumu samazināšana, dzimumu vienlīdzības sasniegšana un darbinieku iesaistīšana nav atsevišķi mērķi – tie ir savstarpēji saistīti ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stūrakmeņi. Sniedzot iespējas mūsu darbiniekiem, investējot atjaunojamajā enerģijā un cieši sadarbojoties ar vietējām kopienām, mēs veidojam atbildīgu un stabilu mazumtirdzniecības nozari,” uzsver Zanda Šadre, Rimi Baltic korporatīvās atbildības direktore.
Pārtikas atkritumu problēmas risināšana
2024. gadā Rimi Baltic veica vairākus taktiskus soļus, lai turpinātu savu apņemšanos nodrošināt atbildīgu mazumtirdzniecību Baltijas valstīs. Uzņēmums to paveica, novirzot vairāk nekā 3000 tonnu pārtikas labdarības organizācijām un turpinot sadarbību ar vietējām pārtikas bankām. Tas nodrošināja, ka produkti nonāk pie cilvēkiem, kam tie bija nepieciešami grūtā brīdī, nevis tiek izmesti atkritumos. Pateicoties īpašām iniciatīvām, piemēram, piedāvājot atlaides produktiem ar pēdējo dienu termiņu, kas veikalos pamanāmi pēc oranžajām atlaides uzlīmēm, pārtikas atkritumu apjoms veikalos būtiski samazinājies. Tas ir nozīmīgs solis uzņēmuma ilgtermiņa mērķa sasniegšanā – līdz 2025. gadam samazināt pārtikas atkritumu daudzumu par pusi salīdzinājumā ar 2016. gada līmeni. Turklāt, kā liecina 2025. gada dati, tad uzņēmums tuvojas nospraustajam mērķim un turpina samazināt pārtikas atkritumu apmērus.
Atjaunojamā enerģija un klimata pasākumi
Rimi Baltic bija viens no pirmajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas apstiprināja zinātniski pamatotus neto nulles klimata mērķus (SBTi), uzsverot savu apņemšanos klimata jomā un nodrošinot ilgtspējīgu uzņēmuma darbību ilgtermiņā. 2024. gadā Rimi Baltic apliecināja savu nepārtraukto apņemšanos atjaunojamās enerģijas un klimata pasākumu jomā, savā Rīgas loģistikas centrā atklājot vienu no lielākajām saules paneļu instalācijām uz vienas ēkas jumta Baltijas valstīs. Instalācijas jauda ir 2 MW, un kopējās investīcijas sasniedz aptuveni 1,6 miljonus eiro. Šis sasniegums atspoguļo uzņēmuma mērķi līdz 2030. gadam samazināt enerģijas patēriņu uz kvadrātmetru par 24% salīdzinājumā ar 2021. gadu, kā arī uzsver Rimi Baltic apņemšanos veidot efektīvāku un apzinīgāku mazumtirdzniecības nozari.
Dzimumu līdzsvars vadībā
Rimi Baltic panācis dzimumu līdzsvaru visās vadības pozīcijās, sievietēm ieņemot 71% no visiem vadības amatiem un 53% no svarīgākajiem uzņēmējdarbības amatiem. Tas liecina par uzņēmuma apņemšanos veicināt daudzveidīgu un iekļaujošu vidi, ko Latvijā novērtē tādas organizācijas kā cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības organizācija Apeirons un Sabiedrības integrācijas fonds.
Darbinieku iesaiste un attīstība
2024. gadā Rimi Baltic Baltijas valstīs nodarbināja vidēji 10 968 cilvēkus. Iesaistot darbiniekus personīgās attīstības programmā MAP, īstenošanas rādītājs sasniedza 72%, kas norāda uz nepārtrauktu ieguldījumu darbinieku izaugsmē un karjeras attīstībā visā reģionā.
