Latvijā palielinājies jaunu auto piekritēju skaits
Latvijā pagājušajā gadā reģistrētas kopumā 22 555 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 31,7% vairāk nekā 2024. gadā, liecina Auto asociācijas dati.
Populārākās pērn bija "Toyota" markas vieglās automašīnas - reģistrēts 4221 šāds spēkrats, kas ir 18,7% no visām pārdotajām jaunajām vieglajām automašīnām un par 49,8% vairāk nekā 2024. gadā.
Seko "Volkswagen" ar tirgus daļu 14,8% - pārdoti 3329 šādi spēkrati, kas ir par 68,9% vairāk nekā 2024. gadā. Trešajā vietā ir "Škoda" markas automašīnas - pārdotas 3178 šīs markas automašīnas, kas ir par 23% vairāk nekā gadu iepriekš, un to tirgus daļa veidoja 14,1%.
Ceturtajā vietā ierindojas "Peugeot" automašīnas, kuru tirgus daļa ar 1168 pārdotiem spēkratiem veidoja 5,2%. "Peugeot" pārdošanas apmēri pieauguši par 84,2%. Populārāko automašīnu marku piecinieku noslēdz "Dacia" automašīnas, kuru tirgus daļa ar pārdotiem 958 spēkratiem veidoja 4,3%, kas ir par 1,9% vairāk nekā 2024. gadā.
Vienlaikus asociācijas dati liecina, ka Latvijas vieglā komercauto tirgū pagājušajā gadā tika reģistrētas 2590 vienības, kas ir par 5,4% mazāk nekā 2024. gadā.
Populārākie pagājušajā gadā bija "Toyota" markas vieglie komercauto - pārdotas 690 šādas automašīnas, kas ir par 1,1% mazāk nekā 2024. gadā. Seko "Renault" automašīnas - pārdotas 443 mašīnas, kas ir 11,4% mazāk, savukārt trešajā vietā ierindojās "Ford" markas komercauto ar 382 reģistrētām vienībām, kas ir par 32,4% mazāk.
Auto asociācijas valdes loceklis Krišs Lipšāns aģentūrai LETA skaidroja, ka jaunu vieglo pasažieru auto reģistrācijās pēc īpašnieka veida ir redzams kāpums gan privātpersonu, gan komersantu reģistrācijās. Tostarp privātpersonu segmentā 2025. gadā reģistrētas 8664 automašīnas, kas ir par 29,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt komersantu segmentā reģistrēts 13 891 auto, kas ir par 33,1% vairāk nekā 2024. gadā.
Tāpat viņš informēja, ka pērn ir kāpušas visu enerģijas veida vieglo pasažieru transportlīdzekļu reģistrācijas, izņemot dīzeļa. Pagājušajā gadā ar benzīnu bija aprīkoti 14 668 jaunie auto, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2024. gadā un veidoja 65% no visiem jaunajiem auto. Savukārt ar dīzeļdzinējiem bija aprīkoti 3127 jaunie auto, kas ir par 16% mazāk nekā 2024. gadā un veidoja 13,9% no visiem jaunajiem auto. Tikmēr jauno uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) reģistrācija kāpusi 3,6 reizes, sasniedzot 2748 transportlīdzekļus, un veidoja 12,2% no visiem jaunajiem auto.
Vienlaikus Lipšāns uzsvēra, ka jauno auto reģistrācijas kāpums pagājušajā gadā nav interpretējams kā stabils un strukturāls tirgus izaugsmes signāls.
Datu analīze rāda, ka pieaugumu lielā mērā nodrošināja tirgotāju aktīva cenu politika, akcijas, piegāžu normalizēšanās pēc iepriekšējo gadu satricinājumiem, kā arī lieli juridisko personu iepirkumi, tostarp uzņēmuma SIA "Bolt Services LV" koncentrēts jaunu automobiļu iepirkums, kas vien iegādājās 1070 jaunus auto, uzsvēra Lipšāns.
Tāpat viņš pauda, ka būtisku ietekmi uz jauno automobiļu struktūru atstāja Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalsta programma, kas izteikti veicināja uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) reģistrāciju, jo to tirgus daļa sasniedza rekordaugstu līmeni - 12,18% līmenī. Savukārt elektroauto (BEV) reģistrācijas skaits saglabājās tuvu iepriekšējiem maksimumiem, taču to tirgus daļa nedaudz samazinājās, kas apliecina, ka bez atbalsta mehānismiem pieprasījums pēc elektroauto vēl nav pietiekami noturīgs.
Lipšāns minēja, ka papildu Igaunijas nodokļu reformas būtiski pasliktināja kaimiņvalsts jauno auto tirgus dinamiku un netieši uzlaboja Latvijas relatīvo pozīciju Baltijā.
Jau ziņots, ka Latvijā 2024. gadā kopumā tika reģistrētas 17 128 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 7,2% mazāk nekā 2023. gadā. Savukārt Latvijas vieglā komercauto tirgū 2024. gadā tika reģistrētas 2737 vienības, kas ir par 1,4% vairāk nekā 2023. gadā.
Auto asociācija apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus.