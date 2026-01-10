Te taču ir pat masāža! Testējam Ķīnas elektroauto "Xpeng G6"
Ja Eiropa turpinās par varītēm censties iekšdedzes automobiļus aizstāt ar elektriskajiem, tad tās autobūvi gaida ļoti grūti laiki. Kā uzskatāma ilustrācija šim apgalvojumam var kalpot ķīniešu elektromobilis "Xpeng G6", kas cenas un aprīkojuma ziņā pārspēj līdzīgus eiropiešu ražojumus.
Uzreiz gribu pateikt, ka neesmu Ķīnas autobūves entuziasts un pagaidām uz tās produktiem skatos ar piesardzību, jo tikai laiks - šajā gadījumā tuvākie divi trīs gadi - parādīs, cik piemērotas vai nepiemērotas ķīniešu mašīnas ir Latvijas apstākļiem. Taču šis piesardzīgums netraucē novērtēt Ķīnas automobiļus no tehnoloģiju un komforta viedokļa - kas tad tajās ir salikts iekšā un ar kādiem labumiem ķīnieši mēģina iekarot mūsu simpātijas. "Xpeng" ir viens no pēdējiem Ķīnas zīmoliem, kas parādījies Latvijas tirgū, tādēļ nelaidīsim garām iespēju izmēģināt vienu no tā produktiem - elektroauto "Xpeng G6". Te gan jāpiebilst, ka Eiropas tirgum domātās "Xpeng" automašīnas tiek ražotas Austrijā, tātad var teikt, ka šis auto ir tikai pa daļai "ķīnietis".
Meklējam trūkumus. Un neatrodam
Uz tikšanos ar "Xpeng" gāju pilns apņēmības būt kritisks un piekasīgs. Eiropietim taču jāaizstāv "Volkswagen" (ar to gan, starp citu, "Xpeng" ir noslēgts sadarbības līgums tehnoloģiju izstrādes jomā), "Mercedes" BMW un citi mūsu pašu ražojumi, kam kaut kāds "ķīnietis" taču blakus nevar stāvēt! Sāku ar ārējo izskatu - tas tomēr ir pats pirmais, ko automašīnā pamani. Nekā īpaša - elektromobiļiem nu jau izteikti raksturīgās pludlīnijas formas, diezgan neizteiksmīgs priekšgals, arī aizmugure ar revolucionāriem dizainiskiem risinājumiem nelutina.
Kāpjam iekšā - un nonākam "Tesla" dvīņubrālī. Ķīnieši, būdami atzīti "copy/paste" mākslas lielmeistari, ir bez īpašas kautrēšanās ir pārņēmuši diezgan daudz no "Tesla" "Model Y" ārējā dizaina un arī no salona iekārtojuma. Pogu te praktiski vispār nav, visa vadība notiek vai nu ar rullīšiem uz stūres, vai caur lielo displeju. Ķīnas elektro automobiļiem atteikšanās no fiziskām pogām jau ir kļuvusi par tādu kā firmas zīmi, un "Xpeng" šajā ziņā nav izņēmums. Vispār man visas vadības pārcelšana uz skārienjutīgu ekrānu nepatīk, jo bakstīšanās pa displeju īsti nav savienojama ar to, ko mēdz saukt par drošu braukšanu, taču jāatzīst, ka "Xpeng" dizaineriem ir izdevies galvenās funkcijas ekrānā izvietot tā, lai tās būtu salīdzinoši viegli un intuitīvi atrodamas. Pluss arī tas, ka ar stūres rullīšiem var parocīgi regulēt klimatkontroli, tā atsvabinot šoferi no bakstīšanās ekrānā. Vēl ir variants sarunāties ar iebūvēto virtuālo asistentu, kurš atsauksies pēc uzrunas "Hey, Xpeng!", un tad varēsi pastāstīt, ko no viņa gribi. Tiesa, komunikācijā jāizmanto angļu valoda, ar latviešu cauri netiksi. Apdare ir kvalitatīva, tajā dominē mākslīgā āda un plastmasa, taču viss ir labas gaumes robežās un nerodas lētuma sajūta. Arī lauku diskotēkas sajūtas nav, kā tas reizēm gadās mašīnās, kuru dizaineri ir krituši galējībās, izmantojot iekšējai apdarei milzum daudz LED gaismiņu.
Uzsākot braukšanu, auto sagādā vienu pārsteigumu pēc otra. Parasti ķīniešu mašīnās (arī korejiešu un daudzās eiropiešu) par īstu sodību ir kļuvuši skaņas brīdinājuma signāli par visu ko - par ātruma pārsniegšanu, par tuvošanos ceļa malai, par novēršanos no ceļa un tā tālāk. "Xpeng" borta dators ļauj no lielākās daļas šo pīkstuļu atbrīvoties vai pieregulēt tos atbilstoši savām vēlmēm. Ar pašu galveno, ko pieprasa Eiropas regulas - signālu par ātruma pārsniegšanu kaut par dažiem kilometriem - tik vienkārši nav, taču te inženieri ir atraduši lielisku kompromisu, lai gan vilks būtu paēdis (ievērota Eiropas regula, kas prasa, lai brīdinājuma funkcija tiktu aktivizēta, ik reizi iedarbinot auto), gan kaza paliktu dzīva (netiktu nodarīts kaitējums šofera nervu sistēmai). Proti, pirmajā reizē, kad esi sasniedzis 52 km/h noteikto 50 km/h vietā, sistēma par to gan pabrīdina ar diskrētu pīkstienu, taču vienlaikus displejā parādās vēstījums: "Vai vēlaties arī turpmāk tikt informēts par ātruma pārsniegšanu ar skaņas signālu?" Nospiežot ekrānā ikonu "nē", sistēma aizvērsies un turpmāk troksni netaisīs. Ērti un vienkārši.
Patiesībā jau tie daudzie pīkstuļi arī nemaz nav vajadzīgi, jo auto iestatījumus var noregulēt tā, lai tas pats izvairītos no avārijas situācijām un aktivizētu visas drošības sistēmas. Te mums ir gan kameras, kas pieskata aklās zonas, gan modelē 3D bildi visapkārt auto. Braukšanas laikā un stāvvietā var ar vienu aci pieskatīt, kā kameras ekrānā uzzīmē apkārt notiekošo un fiksē citas mašīnas, velosipēdistus un gājējus. Jāteic, dara to diezgan precīzi. Cik sapratu, auto visu laiku kaut ko filmē un avārijas gadījumā ir iespējams "patīt filmu" atpakaļ, lai saprastu, kas un kādēļ notika.
Izmantojot telefona lietotni, var pieskatīt, kas notiek ar mašīnu tavas prombūtnes laikā, var arī attālināti ieslēgt apsildi un daudz ko citu. Kādu laiku pabraucis, konstatēju, ka atpakaļskata spogulī tā īsti neredzu, kas notiek aizmugurē un gribēju jau priecīgi secināt, ka vienu trūkumu vismaz esmu atradis - pārāk mazu aizmugures logu. Taču pēc brīža atradu, ka spoguli var ieslēgt arī digitālajā režīmā un tad tas rāda videokameras sagādātu kvalitatīvu bildi, tādēļ nekāda kritika par šo tēmu neiznāca.
Visādus labumus mašīnā var atrast vēl un vēl. Te ir gan sēdekļu apsilde un ventilācija, gan arī masāžas funkcija. Lielajā ekrānā var gan "Youtube" video skatīties, gan spēles spēlēt - tiesa, tikai stāvēšanas laikā. Sēdekļus iespējams noregulēt tā, lai izveidotu guļvietu – turklāt nevis kaut kā pussēdus, bet tiešām gulēšanai, cik nu tas automašīnas šaurībā iespējams. Turklāt, ejot gulēt, var noregulēt gan temperatūru, gan gaisa cirkulāciju salonā, gan arī uzlikt modinātāju un iemigšanai piemērotu mūziku vai dabas skaņas. Vispār iespēju automašīnā kaut ko pieregulēt pēc sava prāta ir pārpārēm: gan pedāļu un stūres stingrības pakāpi, gan piekari, gan virkni citu parametru. Atliek tikai iedziļināties displeja daudzajās apakšizvēlnēs. Protams, var arī izvēlēties sportisko vai ekonomisko braukšanas režīmu, kaut gan, godīgi sakot, lielu jēgu no tā neredzu, jo auto ir gana dinamisks arī standarta komforta režīmā.
Ātrā uzlāde 15 minūtēs
Jā, bet kā tad "Xpeng G6" uzvedas uz ceļa? Labi uzvedas. Dinamikas te ir pārpārēm, īpaši jau pilnpiedziņas versijā ar 486 zs. Piekare, kā jau ķīniešu auto tas mēdz būt raksturīgi, ir diezgan mīksta, kas uz šosejas lielā ātrumā var būt mazliet traucējoši, jo rada nestabilitātes sajūtu Toties braucienā pa zemes ceļiem kļūs par priekšrocību.
Elektromobiļiem būtiskais jautājums - cik tad tālu ar vienu uzlādi var aizbraukt? Vēsā laikā ar 400 kilometriem var rēķināties diezgan droši. Uzlādes ātrums tiek solīts pat ap 300 kW, ko gan Latvijā pārbaudīt nav nemaz tik viegli tādas jaudas uzlādes staciju trūkuma dēļ. Taču "Viršu" 160 kW uzlādes stacijā akumulators tiešām lādējās ar maksimālo iespējamo jaudu un no 35 līdz 80 procentiem uzlādējās 15 minūšu laikā. Tas jau pēc kaut kā izskatās.
Lielākais "Xpeng" trumpis ir daudzo tehnoloģiju un komforta apvienojums ar labu cenu. Vienkāršākajā versijā ar "mazo" 68 kWh akumulatoru auto maksā no 43 000 eiro, bet 50 - 55 000 eiro robežās jau var nokomplektēt ļoti jaudīgu un uz "premium" klasi pretendējošu mašīnu. Jā, nav gluži par velti, taču, ja mēs salīdzinātu ar Eiropas elektromobiļiem, tad līdzīgā līmenī "nopakots" auto maksātu vairākus tūkstošus dārgāk. Protams, pagaidām atklāts paliek jautājums par "ķīnieša" izturību Latvijas apstākļos, taču, no otras puses, dīleris sola septiņu gadu garantiju, bet pretkorozijas pārklājumam pat 12 gadu garantiju. Atliek tikai gaidīt lietotāju atsauksmes pēc gada vai diviem - kā tad "ķīnietis" uzvedīsies ilgtermiņā.
Fakti par "Xpeng G6":
Dzinējs: elektriskais
Piedziņa: aizmugurējo riteņu vai pilnpiedziņa
Jauda: 250, 296 vai 486 zs
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 6,9 sek., 6,7 sek. vai 4,1 sek.
Akumulators: 68,5 vai 80,8 kWh
Distance ar vienu uzlādi: 450 - 530 km
Cena: no 43 500 eiro