Dienvidkurzemes novadā izsludināts līdzfinansējuma konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludinājusi līdzfinansējuma konkursu uzņēmējdarbības veicināšanai, piedāvājot līdz 4000 eiro vienam projektam (līdz 70% no izmaksām) ar kopējo budžetu 65 000 eiro. Pieteikumi jāiesniedz līdz 31. janvārim, priekšroku dodot projektiem, kas rada darbvietas, attīsta eksportu, ievieš jaunas tehnoloģijas vai izstrādā jaunus produktus un pakalpojumus.
Dienvidkurzemes novadā izsludināts līdzfinansējuma konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Dienvidkurzemes novadā, uzņēmumu pilnveidošanos, jaunu ideju realizēšanu un ekonomisko izaugsmi novada teritorijā, pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa izsludinājusi projektu konkursu. Konkursā var pieteikt projektus, kuru realizācija paredzēta Dienvidkurzemes novada teritorijā.
Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējuma palīdzību veicināt uzņēmējdarbības attīstību Dienvidkurzemes novadā, tādā veidā veicinot arī jaunu uzņēmumu dibināšanu.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka viena konkursa projekta pieteikuma īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir ne vairāk nekā 4000 eiro. Pieļaujamais maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projekta pieteikumam ir 70% no attiecināmo izmaksu kopsummas.
Uz līdzfinansējumu var pretendēt juridiska persona, izņemot biedrību un nodibinājumu, kura nodarbina mazāk nekā 30 personas vai kuras gada apgrozījums vai gada bilance kopā nepārsniedz 150 000 eiro, personas, kuras plāno sākt saimniecisko darbību, personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību kā fiziskas personas, saimnieciskās darbības veicēji, uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona vai arī uzskaitīto juridisko personu apvienība.
Konkursā pieejamais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs šim gadam plānots 65 000 eiro.
Pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu konkursa pretendentiem, kuri atbilst vismaz diviem no šiem nosacījumiem, proti, rada vismaz vienu jaunu vai saglabā esošo darbavietu, attīsta savu uzņēmējdarbību Dienvidkurzemes novadā, izveido jaunu produktu vai pakalpojumu, veic vai plāno uzsākt savas produkcijas vai pakalpojuma eksportu, ievieš jaunas tehnoloģijas, nodrošina produktu un pakalpojumu regulāru un plānotu izmantošanu auditorijai ilgtermiņā.
Projekta pieteikumi pašvaldībai jāiesniedz līdz 31. janvārim.