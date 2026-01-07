E-lietas attīstība: nozīmīgi soļi modernākai un pieejamākai tiesvedības videi
E-lietas attīstība turpinās, būtiski pilnveidojot tiesvedības procesus un informācijas apriti starp tiesām un valsts institūcijām. Lai arī ieviešanas process sākotnēji prasīja rūpīgu pielāgošanos, šobrīd sistēma darbojas stabili un kļuvusi par nozīmīgu digitālās tiesvedības atbalsta rīku.
Sabiedrības interese par E-lietas iespējām aug, portāla www.elieta.lv apmeklējums pārsniedzis 2,4 miljonus reižu, būtiski pieaudzis arī unikālo lietotāju skaits. Visbiežāk izmantotie e-pakalpojumi ir “Manas e-lietas”, e-veidlapas un tiesu kalendārs, savukārt administratīvajās tiesās digitalizēto dokumentu īpatsvars pārsniedz divas trešdaļas.
“E-lietas attīstība ir ciešas un koordinētas sadarbības rezultāts starp e-lietas projektā iesaistītajiem partneriem, tiesām, prokuratūru, izmeklēšanas iestādēm un citām valsts institūcijām. Šī sadarbība ļauj veidot vienotu un efektīvu digitālo vidi, kas uzlabo informācijas apriti, mazina administratīvo slogu un nodrošina sabiedrībai ērtāku piekļuvi pakalpojumiem. Mūsu mērķis ir turpināt stiprināt šo sadarbību, lai tiesvedības procesi kļūtu vēl caurspīdīgāki, ātrāki un atbilstoši mūsdienu prasībām,” uzsver Tiesu administrācijas direktors.
E-lieta sniedz ieguvumus gan tiesnešiem, gan advokātiem, gan lietas dalībniekiem, piemēram, nodrošinot ātru piekļuvi lietas materiāliem reāllaikā, tādējādi padarot darba organizāciju efektīvāku. E-lieta palīdz mazināt arī birokrātiju, jo ir mazāka papīra dokumentu aprite, informāciju iespējams saņemt uzreiz elektroniskajā vidē, samazinās tiesvedības ilgums un nodrošināta vienota pieeja visiem procesiem.
Svarīgs attīstības posms šobrīd ir Administratīvā procesa pārcelšana uz modernizēto Tiesu informācijas sistēmas platformu. Tajā nodrošināts pilns administratīvā procesa cikls - no pieteikumu reģistrēšanas līdz nolēmumu sagatavošanai un anonimizācijai, kā arī ieviesta detalizēta lomu un piekļuves pārvaldība. Uzlabota datu apmaiņa ar citām valsts sistēmām, piemēram, E-adresi, Uzņēmumu reģistru, ļauj automatizēt procesus un būtiski samazina manuālo darbu, tādējādi nodrošinot precīzāku informāciju un efektīvāku tiesu darbu.
Vienlaikus turpinās kriminālprocesa funkcionalitātes pilnveide, noslēdzot vairākus nozīmīgus attīstības posmus un paplašinot sistēmas iespējas atbalstīt dažādas kriminālprocesa norises, tostarp, pirmstiesas procesu. Papildus tam pilnveidots administratīvās atbildības process un turpinās vienotā mantu un dokumentu reģistra izstrādes pilnveide, kas nodrošinās standartizētu un vieglāk izsekojamu pierādījumu un materiālu pārvaldību.
E-lietas portālā papildināti kalendāru rīki advokātiem un lietu dalībniekiem, uzlabojot lietotāju ērtības un atvieglojot tiesu procesu plānošanu.
Turpinās arī juridiskās palīdzības procesu digitalizācija. Pabeigts pirmais posms Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un Valsts kompensācijas reģistru pilnveides darbos, izveidojot jaunu lietvedības moduli. Tas nodrošina strukturētu pieteikumu un lēmumu apstrādi, padarot procesus ātrākus, pārskatāmākus un sabiedrībai pieejamākus.
E-lietas attīstība uzlabo tiesvedības efektivitāti, vienkāršo informācijas apriti un paplašina sabiedrībai pieejamos digitālos pakalpojumus. Plānotie turpmākie risinājumi vēl vairāk stiprinās digitālās tiesvedības iespējas Latvijā, nodrošinot modernu, lietotājiem ērtu un institūcijām efektīvu tiesvedības vidi.