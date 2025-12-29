Brocēnos top jauns tūrisma objekts - dārza paviljons gardām meistarklasēm!
Brocēnos pie Cieceres ezera atklāts jauns tūrisma objekts – Solveigas Dzenes dārza paviljons, kas LEADER projekta ietvaros veidots meistarklasēm, degustācijām un relaksācijai līdz 20 viesiem. Tas veicinās vietējo uzņēmēju sadarbību un piedāvās sezonālas darbnīcas, gardumu, alus un vīna degustācijas ainaviskā vidē.
22. decembrī Saldus novada domes vadība viesojās pie Solveigas Dzenes Brocēnos, lai klātienē iepazītos ar jauno dārza paviljonu.
Sadarbībā ar Saldus rajona attīstības biedrību, īstenojot LEADER projektu, Krasta ielā 14, Brocēnos, gleznainā vietā Cieceres ezera krastā, izveidots jauns tūrisma objekts – Solveigas Dzenes dārza paviljons, kas paredzēts meistarklasēm, degustācijām un relaksācijai.
Īpašums atrodas ainaviskā vidē – blakus Cieceres ezeram un ezera dabas takai, netālu no tūristu kuģīša ZEZER pieturvietas. Izveidojot degustāciju un meistarklašu dārza paviljonu, viesiem tiek dota iespēja pamielot ne tikai acis, bet arī vēderu, vienlaikus radoši izpaužoties.
Dalība meistarklasēs būs ne tikai radošs process, bet arī iespēja būt kopā, dāvināt piedzīvojumu un piedzīvot jaunradi, meditāciju, personiskus atklājumus un galarezultāta prieku.
Dārza paviljons tiks izmantots:
- meistarklašu un semināru organizēšanai,
- vietējo ražotāju produktu degustācijām,
- relaksācijai un atpūtai pie dabas.
Lai veicinātu vietējās produkcijas atpazīstamību, plānots sadarboties ar Saldus novada un kaimiņu novadu uzņēmējiem, organizējot piparkūku darbnīcas Ziemassvētku laikā, suši meistarklases, dažādu gardumu, alus un vīna degustācijas u.c.
Dārza paviljons paredzēts līdz 20 viesiem.
Plašāka informācija un pieteikšanās: Solveiga Dzene, tālr. 29255877.