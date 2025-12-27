Degvielas tirgū nākamgad prognozē mērenu izaugsmi
Degvielas tirgū nākamajā gadā sagaidāma mērena izaugsme, sacīja degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs.
Viņš norādīja, ka "Circle K Latvia" uz nākamo gadu raugās pozitīvi, jo atbilstoši prognozēm ekonomika uzlabosies, turpinās pieaugt iedzīvotāju ienākumi, un ienākumu kāpums būs straujāks par inflāciju.
"Tādējādi cilvēkiem būs vairāk brīvu līdzekļu ikdienas pirkumiem un ceļošanai gan Latvijā, gan ārpus tās," norādīja Titovs.
Viņš sacīja, ka "Circle K Latvia" sagaida mērenu izaugsmi degvielas tirgū. Savukārt lielākais izaicinājums, ar ko nozare saskarsies, ir naftas un degvielas biržu cenu prognozējamība un stabilitāte, ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju.
Titovs arī atzīmēja, ka aktuāls nākamgad būs Transporta enerģijas likumprojekts, kas nosaka mērķi līdz 2030. gadam samazināt transportam realizētās enerģijas emisiju intensitāti par 16%.
Viņš minēja, ka degvielas tirgotājiem būs pakāpeniski jāpalielina atjaunojamo energoresursu īpatsvars un jānodrošina modernās biodegvielas pieejamība. "Tas paredz lielas investīcijas jaunos risinājumos, tostarp modernajās biodegvielās, biometānā un elektroauto uzlādes infrastruktūrā," viņš piebilda.
Titovs norādīja, ka "Circle K Latvia" turpinās investēt gan esošās infrastruktūras modernizācijā, gan pakalpojumu kvalitātē, tostarp degvielas produktu attīstībā, elektroauto uzlādes tīkla paplašināšanā, veikalu servisa uzlabošanā un automazgātavu modernizācijā.
Tāpat kompānija plāno atvērt jaunas stacijas reģionos, kuros būs redzams klientu pieprasījums.
"Circle K Latvia" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. maija līdz šā gada 30. aprīlim, bija 561,237 miljoni eiro, kas ir par 2,6% mazāk nekā gadu iepriekš, un kompānijas peļņa samazinājās par 5,2% - līdz 12,69 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānija "Circle K Latvia" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 27,564 miljoni eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Norvēģijā reģistrētā "Circle K", kas savukārt pieder Kanādas mazumtirdzniecības veikalu grupai "Alimentation Couche-Tard".