Kakao krīze sadārdzina šokolādi, pircēji no tās atsakās
Pārtikas ražotājam "Orkla Latvija" šogad lielākais izaicinājums bija un joprojām ir kakao pupiņu tirgus situācija pasaulē, informēja SIA "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.
Pēdējos teju divos gados ikviens šokolādes produktu ražotājs izjuta kakao pupiņu cenu kāpumu, jo pasaules tirgū kopumā tika novērota rekordaugsta kakao pupiņu cena, kas bija augstākā kopš septiņdesmitajiem gadiem, skaidroja Didrihsons.
Viņš arī norādīja, ka šī pasaules tendence jau ir ietekmējusi kakao produktu cenu un, lai gan patlaban situācija nedaudz stabilizējas, tā, visticamāk, ietekmēs to arī nākotnē. Šāda tirgus situācija maina arī patērētāju paradumus un ietekmē izvēles. Tika novērots, ka patērētājs no šokolādes produktiem pamazām pāriet uz citiem produktiem. Piemēram, zefīra ražošana piedzīvo ļoti strauju apjomu pieaugumu, kas savukārt ir šīs kategorijas iespēja.
Izejvielu tirgus nereti ir neparedzams, jo to pieejamību nosaka ne tikai tirgus tendences, bet arī laikapstākļi, ražas kvalitāte un citi faktori, kurus pārtikas ražotāji nevar ietekmēt un arī skaidri paredzēt. Tas gan jāņem vērā katru gadu, taču kakao pupiņu situācija bija kas negaidīts, atzīmēja Didrihsons.
Viņš uzsvēra, ka šogad "Orkla Latvija" ar teju 5 miljonu eiro investīcijām ieviesa "SAP" sistēmu jeb mūsdienu prasībām atbilstošu un pasaulē atzītu uzņēmuma resursu vadības sistēmu.
Tāpat ar 5,4 miljonu eiro investīcijām sākts būvniecības projekts ar mērķi attīstīt un paplašināt "Spilva" ražotni, lai nodrošinātu racionālu ražošanas plūsmu un automatizācijas iespējas, kā arī palielinātu ražošanas ātrumu un samazinātu personāla slodzi.
"Orkla Latvija" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 112,834 miljoni eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 4,5% un sasniedza 2,898 miljonus eiro.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmums reģistrēts 2009. gadā, un tā pamatkapitāls ir astoņi miljoni eiro. "Orkla Latvija" koncernā ietilpst SIA "Latfood Agro", SIA "Saldumu tirdzniecība" un SIA "Staburadze".
Uzņēmums ietilpst Norvēģijas koncernā "Orkla". Latvijā "Orkla" pārstāv un attīsta "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi", "Spilva", "Gutta" un citus zīmolus.