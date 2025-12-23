Trīs vienā jeb ar ko īpašs Audi A5 lādējamais hibrīds?
Audi jau labi sen ražo lādējamos hibrīdus, tomēr izrāvienu PHEV virzienā nav piedzīvojis. Varbūt trūka īsta “game changer”. Vai par tādu kļūs jaunākais Audi A5 e-hybrid, parādīs TV Autoziņu tests.
Hibrīdiekārta ar atsevišķas uzlādes iespēju vidējās klases Audi nonākusi pirmoreiz, jo tagadējā A5 priekšgājējam Audi A4 tādas nebija. Varētu domāt, ka elektrificētais A5 līdzīnās lētākiem radinieniekiem no VW grupas. Tomēr tā nav. Aizmugurē rakstīts quattro, tātad e-hybrid ir pilnpiedziņa. Turklāt tā ir mehāniska, nevis elektriska. Elektromotors iebūvēts divsajūgu pārnesumkārbas korpusā. Tas nozīmē, ka quattro piedziņa tiek īstenota arī braucot tikai ar elektrību.
Hibrīdiekārtas pamatā ir 2 litru TFSI benzīna dzinējs ar aptuveni 250 ZS jaudu. Sistēmas summārā jauda ir 299 ZS, un ir arī jaudīgāka e-hybrid versija ar 367 ZS. Tā jau ir Audi S modeļu teritorija. Jaudīgākais e-hybrid gan ir arī par vismaz 8000 eiro dārgāks, un lādējāmie hibrīdi tāpat jau ir dārgākie visā Audi A5 klasē. Toties otrajam tiešām ir tikpat zirgspēku cik sešcilindru Audi S5. Wow!
Hibrīda gaitas baterija atrodas daļēji zem aizmugurējā sēdekļa un bagāžnieka grīdā. Līdz ar to vietas nekam citam tur nav, un A5 bagāžnieks paliek tik liels, cik nu ir. Zem grīdas pietiek vietas tikai velkamajai cilpai un riteņu atslēgai. Viss pārējais, ieskaitot vadus, glabājas dažāda izmēra mantu kastēs. Arī degvielas tvertne ir vēl mazāka nekā parastam divlitru modelim, kam tā arī nav diži liela, tikai 56 litri. Bet mēs taču daudz ar benzīnu nebrauksim? Baterijas neto ietilpība 20,5 kWh apjomā dod līdz pat 110 km elektrisko sniedzamību. Baterijā vienmēr paliek piecas - sešas kilovatstundas, lai A5 e-hybrid attīstītu trīssimt zirgspēkus pat tad, ja gaitas baterija ir tukša. Audi attālie radinieki tā nemāk.
Audi A5 salons kā tāds nav no plašākajiem. Tas drīzāk ir kā kokpits - aptverošs un atbalstošs. Šī ir automašīna vadītājam, kam patīk braukt un kas prot braukt. Audi arī neuzbāžas ar uzrakstiem un dekoriem, kas uzsvērtu modeļa elektrificēto dabu. Atšķiras vien neuzkrītošs taustiņš EV, ar kuru aktivizē 100% elektrisku vilkmi.
Hibrīdiekārta izmainījusi Audi A5 raksturu arī negaidītā virzienā. Skaidrs, ka e-hybrid ir ātrāks par standarta A5, taču komforta režīmā var just, ka tas ir arī smagāks. Baterija grīdā padara fāstbeku līganāku. Piecas sekundes līdz “simtam” un patīkams smagums stūrē aiztrauc jebkuras pārdomas par lieko svaru. Kamēr baterijā kaut kas ir, degvielas patēriņš ir zem diviem litriem. Kad baterija tukša, vidējais rādītājs uzkāpj līdz 10,5 litriem, taču, braucot saprātīgi, nostājas apmēram 8 l robežās.
E-hybrid tehnoloģija pārņemta no Audi A6 lādējamā hibrīda un pēc tam uzlabota. Par spīti lielākām izmaksām Audi nākotnē liks lielāku uzsvaru uz spraudņa tipa hibrīdiem. E- Hybrid iekārta pieejama ne tikai A5, jaunākajā Q5 un lielajos Audi, bet pat kompaktajā Q3. Bet Audi A5 e-hybrid ir trīs mašīnas vienā - elektromobilis, sportsedans un dīzeļa aizvietotājs.