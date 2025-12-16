Reģionos samazinās sabiedriskā transporta pieejamība, brīdina nozare
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) norāda, ka Satiksmes ministrijas un SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) publiski paustais, ka reģionālās nozīmes maršruta tīkla būtiskā samazināšana par 16% ir apturēta, neatbilst patiesībai, jo jaunajā iepirkumā par Cēsu un Siguldas, Limbažu lotēm apjoms ir samazināts.
Cēsu lotē samazinājums ir par 13,6%, savukārt Siguldas un Limbažu lotē par 16%. Asociācija norāda, ka kopumā ne ar vienu dokumentu nav atcelts Sabiedriskās transporta padomes 4.septembra sēdes lēmums, kas paredz maršrutu tīkla samazinājumu (tikai mutiska parunāšana).
Šobrīd notiek ATD iepirkuma konkurss „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, kas liek secināt, ka, pirmkārt, ir būtiski pieaugusi pakalpojuma cena, otrkārt, noticis maršrutu apjoma samazinājums.
“Jaunajos iepirkumos valsts maksātā cena pieaugs vismaz par 25%, salīdzinot ar cenu stratēģiju, ko tā piemēro ilgtermiņa noslēgtajiem līgumiem un kuru zaudējumus tā atsakās kompensēt, lai gan šāda stratēģija valstij izmaksātu lētāk,” ,” norāda Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
Pēc pretendentu atvēršanas protokola izriet, ka šobrīd reālais pakalpojuma cenu diapazons sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā ir no 1,37 - 1,82 eiro/km, kamēr ATD vidējā prognozētā cena 2019.gadā šim laika posmam 2021. -2030. gadam bija 1,09 eiro/km.
“Jaunie iepirkumi būs ievērojami dārgāki, nekā šobrīd spēkā esošie ilgtermiņa līgumi, pat ar iespējamo ārpus kārtas indeksāciju. Dotajā brīdī, kad Pasažieru vilciens lepojas ar rekordu pārvadāto pasažieru skaita ziņā, tad SM un ATD dara visu iespējamo lai pasažieru pārvadātājiem ar autobusiem šis pārvadāto pasažieru skaits būtiski samazinātos. Pēc Sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2021.-2030. gadam plānotais maršrutu tīkla pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem apjoms bija ap 71 milj.kilometru gadā. Šobrīd esošais maršruta tīkla apjoms jau ir būtiski samazināts pret plānoto, un tas ir 66 milj. km., bet plānotais 2026.gadā jau vairs tikai 56 milj. km gadā. No šādas pieejas cietīs reģionos dzīvojošie iedzīvotāji, jo vilcienu tīkls aptver tikai nelielu daļu valsts,” norāda Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
Ošenieks norāda, ka līdzšinējās maršruta tīkla izmaiņas nav palikušas bez sekām – daļa pasažieru no jau šobrīd slēgtajiem autobusu reisiem ilgtermiņa līgumos ir pārsēdušies nevis uz sabiedriskā transporta mugurkaulu - vilcienu, bet gan uz privāto transportu, kas neļaus sasniegt klimata mērķus 2030.gadā transporta nozarē.
Asociācija jau iepriekš iebilda pret nosacījumu maiņu valsts izsludinātājos iepirkumos Cēsu, Limbažu un Siguldas lotēs, kas paredz līguma darbību vairs tikai uz 3 gadiem, lai gan iepriekš līgumu slēgšanas prakse bija uz 10 gadiem. Asociācija vērš uzmanību, ka īstermiņa darbības līgumi nozīmēs, ka pārvadātājs nespēs atpelnīt investīcijas jauna transporta iegādē un būs spiesti izmantot vecus dažādu marku autobusus, kas palielina ekspluatācijas izmaksas, samazina uzticamību un nerisina CO2 izmešu problemātiku. Nozare ir neizpratnē par kārtējo, nu jau ceturto reformu kopš 2009.gada sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. Aprēķini rāda, ka līgumiem ar termiņu mazāku par 7 gadiem kapitāls nepaspēj vienmērīgi amortizēties, un viena kilometra izmaksas pieaug par 15–25 % salīdzinājumā ar 10 gadu līgumu. Autobusu un ar tiem saistītās pasažieru pārvadājumu infrastruktūras dzīves cikls ir 10–12 gadi. Trīs gadu līguma gadījumā pārvadātājs nespēs atpelnīt investīcijas jauna transporta iegādē un būs spiests izmantot vecus autobusos, kas palielina ekspluatācijas izmaksas.