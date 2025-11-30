Vērts piedzīvot: sešas vietas Londonā, ko apskatīt par paceļamu maksu
Ja gadījies aizceļot uz Londonu un viss lieliskais, kas ir par brīvu, jau apskatīts, tad te būs dažas idejas, ko vēl var aplūkot par paceļamu maksu. Tici, tas noteikti ir tā vērts! Un, jā, vislabāk brauc ar sabiedrisko transportu, jo auto pašā Londonas sirdī novietot nebūs viegli.
1. Tauera tilts (Tower Bridge) ir Londonas simbols. No tilta, kas pāri Temzai atklāts 1894. gadā, varēsi vērot elpu aizraujošus panorāmas skatus un pārbaudīt savu drosmi, 42,5 m augstumā staigājot pa stikla grīdu, zem kuras brauc sarkanie divstāvu autobusi.
* Atvērts katru dienu no plkst. 9.30 līdz 18.00. Vislabāk biļetes jau laikus nopērc tiešsaistē Tower Bridge mājaslapā, jo, iespējams, ka tevis izvēlētais apskates laiks vairs nebūs pieejams. Pieaugušajiem biļete maksā 16 mārciņas, bērniem no piecu gadu vecuma – 8, senioriem, studentiem, skolēniem – 12 mārciņas. Grupām un ģimenēm ir dažādas atlaides.
* Drošības darbinieks vēlēsies pārbaudīt tavu somu. Neņem līdzi koferi ar riteņiem – netiksi iekšā. Rēķinies, ka būs jāstāv rindā, lai iekļūtu tornī, kur būs jāuzrāda tiešsaistē nopirktā biļete. Pēc tilta apskates ar to pašu biļeti neaizmirsti apskatīt arī vēsturiskās Viktorijas laika mašīntelpas.
2. Vestminsteras abatija (Westminster Abbey) – britu karaļu kronēšanas vieta kopš 1066. gada. Te atdusas un glabā piemiņu par vairāk nekā 3000 dižo britu – karaļiem, karalienēm, valstsvīriem, rakstniekiem, mūziķiem, zinātniekiem, politiķiem, kuru vārdi ierakstīti pasaules vēsturē. Te notikušas daudzas karalisko laulību ceremonijas.
* Atvērta katru dienu, bet svētdienās te notiek dievkalpojumi, tātad ieeja par brīvu, taču tad varēsi piedalīties tikai dievkalpojumā, nevis kā tūrists apskatīt visu abatiju.
Biļetes jau laikus pērc tiešsaistē Westminster Abbey mājaslapā. Pieaugušajiem ieeja maksā 30 mārciņas, bērniem no 6 līdz 17 gadu vecumam – 13, senioriem 65+ un studentiem – 27 mārciņas. Lai iekļūtu abatijā, ar visu digitālo biļeti būs jāstāv rindā. Arī te drošības dienests pārmeklēs tavu somu.
3. Gleznas bez rāmjiem (Frameless) – muzejs četrās galerijās piedāvā pasaules izcilākos mākslas darbus, kas līdz šim bijuši stingri ierāmēti gleznu rāmjos. Šķitums un māksla sajaucas ar realitāti, jo rodas sajūta, ka tūlīt jālec augšā, jāglābjas no milzu viļņiem un viss ir slapjš. Sienas, grīda un griesti – viss kustas vienā lielā video, un to pavada atbilstīgas skaņas.
* Biļetes jau laikus pērc tiešsaistē Frameless mājaslapā, citādi var gadīties, ka tevis izvēlētais laiks vairs nav pieejams. Ja vēlies rezervēt tikai datumu, nevis konkrētu laiku, tad pieaugušajiem 16+ biļete maksā 36 mārciņas, 3–15 gadus veciem bērniem 26 mārciņas. Ja rezervēsi arī noteiktu laiku, pieaugušajiem biļete maksās 28, bērniem – 18 mārciņas. Pieejamas arī ģimenes un studentu biļetes.
* Apmeklējums ir katras mārciņas vērts! Muzeja apskate aizņems aptuveni divas stundas.
4. Paradoksu muzejs (Paradox Museum London) izaicinās tavu realitātes uztveri. Ne viss ir tā, kā izskatās, nekas vairs nav loģisks, taču beigās viss nostājas savās vietās. Tu bieži smiesies un priekā izsauksies – nevar būt!
Arī uz šo muzeju biļetes labāk pēc tiešsaistē Paradox Museum London mājaslapā. Cena atkarīga no apmeklējuma laika – 24–29 mārciņas pieaugušajiem un 21,50 mārciņas bērniem. Pieejamas arī senioru, ģimenes un grupas biļetes. Apmeklējums aizņem aptuveni pusotru stundu.
Paradoksu muzejs Londonā
5. Viņa Majestātes teātris (His Majesty's Theatre), saukts arī par Vestendas teātri. Noskaties Operas spoku (The Phantom of the Opera)! Endrū Loida Vebera pazīstamā mūzika, ļoti gaumīgs humors, neticami iluzionistu triki – tas viss spridzina ne tikai pārnestā nozīmē. Un scenogrāfija no 10 punktiem saņem visus 30! Tā patiešām ieved nereālā fantāzijas pasaulē – pa skatuvi cauri miglas vāliem līgani slīd laiva, visa skatuve noklāta ar degošām svecēm svečturos, kas pamazām ceļas augšup...
* Parterā biļetes maksā 175 mārciņas, otrajā balkonā – tikai 25 mārciņas. Latvijā, ejot uz teātri, pašsaprotami ir sapucēties, bet ne te. Mūsu izpratnē solīdi biju ģērbusies tikai es un varbūt vēl divi apmeklētāji. Citi – kapučjakās, sporta kurpēs un tamlīdzīgi. Un varbūt pareizi dara, jo āra jaka jātur klēpī, tā ka tavas smalkās drēbes tāpat neviens neredzēs. Droši līdzi ņem savas uzkodas un dzeramo – kafejnīcas te nav, un starpbrīdī no sava balkona ārā netiksi. Pēc izrādes, kas ir patiesi brīnišķīga, pavērsies bēdīgs skats, jo skatītāju zālē zem krēsliem mētāsies tukšas pudeles un ēdienu iepakojumi.
6. Šekspīra Globe teātris (Shakespeare’s Globe) pašā Temzas krastā. Uzbūvēts, balstoties vēsturiskajās skicēs un Šekspīra teātra aprakstos. Teātrim ir divas zāles – brīvdabas, kur jāģērbjas atbilstoši laikapstākļiem, un otra zem jumta; tur ir silti un mājīgi.
* Noskaties Šekspīra Romeo un Džuljetu, kuras darbību režisors, Globe mākslinieciskais vadītājs Šons Holmss pārcēlis uz Mežonīgo rietumu pasauli!
Biļetes ir dažādās cenās: sēdvietas 25–80, stāvvietas 5–10 mārciņas, taču, ņemot vērā lugas garumu, diezin vai pietiks spēka nostāvēt.
* Skatītāji ģērbušies vairāk teātrim atbilstoši nekā Viņa Majestātes teātrī, taču arī te virsdrēbes jātur klēpī. Vari ņemt līdzi savu ūdens pudeli, ir pieejama arī kafejnīca, un starpbrīdī vari izstaigāt visu teātri. Šekspīra laika elpa te noteikti jūtama. Ir vērts!