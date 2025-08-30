Vairāki populāri Eiropas galamērķi apbalvo tūristus par apzinīgu uzvedību. Uzzini, kuri tie ir
Lai cīnītos ar masu tūrismu, Eiropas populārie galamērķi pēdējos gados bieži ievieš jaunus ierobežojumus, sodus un nodokļus, taču Kopenhāgena ir izvēlējusies atšķirīgu pieeju. Pagājušajā gadā pilsēta ieviesa iniciatīvu "CopenPay", lai atbalstītu apzinīgus tūristus, kas rīkojas klimatam draudzīgi, un apbalvotu tos par ilgtspējīgu uzvedību, raksta "Euronews".
Kopenhāgena piedāvā dažādus stimulus, lai veicinātu ilgtspējīgu ceļošanu: bezmaksas velosipēdu nomu, ekskursijas pa kanāliem, apmaksātas pusdienas tūristiem, kas palīdz uzturēt koplietošanas dārzus, vāc atkritumus vai izmanto sabiedrisko transportu. Sērens Tegens Pētersens, tūrisma organizācijas "Wonderful Copenhagen" izpilddirektors, atzīmē, ka pilsēta ir ieguvusi lielu interesi no tūrisma birojiem visā pasaulē, tostarp no Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas.
Citas Eiropas pilsētas seko Kopenhāgenas piemēram
Ideja apbalvot tūristus par atbildīgu rīcību nav jauna. Līdzīgas iniciatīvas jau ilgu laiku darbojas citās pilsētās. Londonā viesiem tiek piedāvāti bezmaksas dzērieni par dalību talkās, bet Šveicē tūristi, kas ceļo ar sabiedrisko transportu, var apmeklēt vairāk nekā 500 muzejus bez maksas. Tāpat Normandijā, Francijā, tiek piedāvātas atlaides 90 apskates vietās, ja tūristi ierodas ar sabiedrisko transportu, vilcienu vai velosipēdu.
Berlīne arī apsver iespēju piedāvāt priekšrocības ceļotājiem, kas izvēlas ilgtspējīgas aktivitātes, piemēram, atlaides muzejos, bezmaksas velosipēdu nomu un augu izcelsmes maltītes.
Arī Helsinki izrāda interesi sekot Kopenhāgenas piemēram, izveidojot savu atlīdzības sistēmu, kas īpaši koncentrētos uz Baltijas jūras atjaunošanu un sabiedriskā transporta izmantošanu.
Savukārt populārie slēpošanas galamērķi Alpos piedāvā 25% atlaides slēpošanas biļetēm tiem tūristiem, kas ierodas ar vilcienu, tādējādi veicinot ilgtspējīgu ceļošanu arī ziemas sporta entuziastu vidū.
Šīs iniciatīvas ne tikai mudina tūristus uzņemties atbildību par apkārtējo vidi, bet arī veicina ilgtermiņa ilgtspējīgu tūrismu visā Eiropā.