Ekonomists: šogad Latvija varētu sasniegt lielāko tūristu skaitu pēdējo desmit gadu laikā
Šis gads tūrisma nozarē iezīmējas kā ļoti veiksmīgs, un, visdrīzāk, 12 mēnešos kopumā tiks sasniegts lielākais tūristu skaits pēdējo desmit gadu laikā, norāda bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, komentējot tūrisma nozares datus par septiņiem mēnešiem.
Viņš norāda, ka tūrisma apjoms Latvijā šī gada jūlijā sasniedzis jaunu rekordu, jo pēdējo desmit gadu laikā vēl nekad gada pirmo septiņu mēnešu laikā nav reģistrēts tik daudz vietējo un ārvalstu ceļotāju. Šogad tūristu skaits ir par 1,2% lielāks nekā pērn attiecīgajā periodā, un tas pārsniedz 405 000.
Kā skaidro Purgailis, pieaug tieši vietējo tūristu skaits, savukārt ārvalstu viesu plūsma 2025. gadā, salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem septiņiem mēnešiem, samazinājusies par 2100. Mainījies arī ārvalstu tūristu "top 3" - ja 2024. gadā Latviju visbiežāk apmeklēja viesi no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas, tad šogad pirmās trīs vietas ieņem Lietuva, Vācija un Somija. Līdz ar to Igaunija noslīdējusi uz ceturto pozīciju.
Ekonomists norāda, ka ārvalstu tūristu iecienītākie galamērķi ir Rīga un Jūrmala, kur tie visbiežāk arī izvēlas nakšņot. Šo pilsētu pārsvars salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem ir ļoti izteikts, un ārvalstu viesu skaits ārpus Rīgas un Jūrmalas joprojām ir salīdzinoši neliels.
Rīgā šī gada pirmajos septiņos mēnešos apmetās 55,7% ārvalstu tūristu, Jūrmalā - 11,9%, un tuvākais sekotājs šīm divām pilsētām ir Liepāja ar tikai 4% nakšņotāju.
Savukārt Latvijas iedzīvotāji dažādus reģionus apmeklējuši vienmērīgāk. Rīgā apmetās aptuveni 19% viesu, Jūrmalā - 7%, Cēsu novadā - 5%, Talsu novadā - 5%, un Liepājā - 4,8%.
Kā norāda Purgailis, ja ārvalstu tūristu skaits šī gada pirmajos septiņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies, tad vietējo iedzīvotāju skaits, kas apmetušies tūrisma mītnēs, pieaudzis par 4,3%.
Ekonomists uzsver, ka kopumā vērojama pozitīva tendence - pieaug arī kopējais tūristu pavadīto nakšu skaits Latvijas tūrisma mītnēs. Šī gada jūlijā tie bija gandrīz 742 000 nakšu, kas ir par 3,2% vairāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Pieaug gan tūristu skaits, gan arī pavadīto nakšu skaits tūrisma mītnēs.
Purgailis norāda, ka interesanti būs vērot augusta un septembra tūrisma datus, jo sagaidāms, ka "EuroBasket" turnīrs būs radījis pozitīvu ietekmi un veicinājis ārvalstu tūristu skaita pieplūdumu.
Viņš pauž, ka kopumā šis gads tūrisma nozarē jau tagad iezīmējas kā ļoti veiksmīgs, un, visdrīzāk, 12 mēnešos tiks sasniegts lielākais tūristu skaits pēdējo desmit gadu laikā.
Jau ziņots, ka šā gada septiņos mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 1,6 miljoni ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 5,1% vairāk nekā 2024. gada pirmajos septiņos mēnešos, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, kas apkopoti no tūrisma nozares pārstāvju sniegtās ikmēneša informācijas par tūristu mītņu darbību.
Tostarp jūlijā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 405 600 ārvalstu un vietējo viesu, kas ir pieaugums par 1,2% pret 2024. gada jūliju.