Tikai vienvirziena biļete: Eiropas tūrisma industrijai aizveras durvis uz Krieviju
Jaunā Eiropas Savienības sankciju pakete paredz, ka turpmāk Eiropas tūrisma firmām ir aizliegts organizēt ceļojumus uz Krieviju, un izņēmums attiecas tikai uz privātiem braucieniem un regulāriem reisiem.
"Ja pēc sankciju stāšanās spēkā turpinās piedāvāt tūrisma pakalpojumus, tas tiks uzskatīts par sankciju pārkāpumu. Runa ir gan par individuāliem, gan grupu ceļojumiem. Tūru, autobusu braucienu, gida pakalpojumu, naktsmītņu un citu ar Krieviju saistītu tūrisma pakalpojumu organizēšana ir aizliegta. Ja tūrisma firmas turpinās sniegt šādus pakalpojumus, tas tiks uzskatīts par sankciju pārkāpumu, un lieta tiks izskatīta saskaņā ar noteikto kārtību," skaidroja Ārlietu ministrijas vicerektore Kerli Veski, ziņo "err.ee".
Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis pieņēmušas 19. sankciju paketi pret Krieviju, vēršoties pret tādām svarīgām nozarēm kā enerģētika, finanses, militārās rūpniecības bāze, īpašās ekonomiskās zonas, kā arī Krievijas izvērstā kara atbalstītājiem un peļņas gūšanas veicinātājiem.
Kā norādīja Eiropas Komisija (EK), pilnīgs Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) aizliegums un turpmāka ēnu flotes ierobežošana ir līdz šim visstingrākās sankcijas pret Krievijas enerģētikas nozari. Sankcijas vērstas arī pret finanšu pakalpojumiem un infrastruktūru, tostarp pirmo reizi pret kriptovalūtu, kā arī tirdzniecību. Ierobežojumi vērsti arī pret pakalpojumu nozari un pastiprina apiešanas novēršanas instrumentus.
Sankcijas paredz Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes (LNG ) importa aizliegumu no 2027. gada 1. janvāra attiecībā uz ilgtermiņa līgumiem un sešu mēnešu laikā pēc sankciju stāšanās spēkā attiecībā uz īstermiņa līgumiem. Tiek noteikts pilnīgs darījumu aizliegums uzņēmumiem "Rosņeftj "un "Gazprom Ņeftj.
ES arī vēršas pret nozīmīgiem trešo valstu operatoriem, kas nodrošina Krievijas ieņēmumu plūsmas. Tas ietver sankciju piemērošanu Ķīnas uzņēmumiem - divām naftas pārstrādes rūpnīcām un naftas tirgotājam -, kas ir nozīmīgi Krievijas jēlnaftas pircēji.
Noteikts arī sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) importa aizliegums. Šis pasākums ir vērsts uz sankciju apiešanu, jo dažas dalībvalstis ziņojušas, ka šis variants ticis izmantots, lai apietu spēkā esošos sašķidrinātās naftas gāzes ierobežojumus.
Ēnu flotes melnajā sarakstā iekļauti vēl 117 kuģi un līdz ar to ES sarakstā ir iekļauti 557 Krievijas ēnu flotes kuģi. Uz tiem attiecas aizliegums piekļūt ostām un aizliegums saņemt pakalpojumus.
Sankciju pakā paredzēta arī ostu infrastruktūras aizlieguma paplašināšana, kas ļaus ES iekļaut sarakstā ostas trešās valstīs, kas ir noderīgas Krievijas kara centieniem.
Jaunie pasākumi ietver arī papildu aizliegumus ar enerģētiku saistītiem pakalpojumiem, piemēram, zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem, tādiem kā ģeoloģiskā izpēte un kartēšana.
Finanšu jomā darījuma aizliegumi attiecināti uz piecām jaunām Krievijas bankām. Neviens ES uzņēmējs nevarēs tieši vai netieši sadarboties ar kādu no sarakstā iekļautajām bankām.
Noteikti jauni aizliegumi attiecībā uz Krievijas maksājumu kartēm un ātro maksājumu sistēmu "Mir" un SBP. Pasākumos iekļautas arī četras jaunas finanšu iestādes Baltkrievijā un Kazahstānā, kas izmanto Krievijas maksājumu sistēmu (SPFS).
ES piemēro pilnvērtīgas sankcijas plaši izmantotās rubļa kriptovalūtas A7A5 izstrādātājam, Kirgizstānas šīs monētas emitentam un ar to saistītai nozīmīgai tirdzniecības platformai. Pirmo reizi ar jaunajiem pasākumiem ir aizliegts izmantot arī šo kriptovalūtu. Turklāt sankcijas ir tieši vērstas pret kriptovalūtas biržu Paragvajā, kurai ir bijusi būtiska loma esošo ierobežojumu apiešanā.
Tāpat ES operatoriem ir aizliegts sniegt kriptovalūtu pakalpojumus un noteiktus finanšu tehnoloģiju pakalpojumus, kas ļauj Krievijai attīstīt savu finanšu infrastruktūru un, iespējams, apiet sankcijas.
Turklāt tiek ieviesti darījumu aizliegumi piecām trešo valstu bankām Vidusāzijā, kas atbalsta Krievijas kara ekonomiku un mazina sankciju efektivitāti. ES operatoriem ir aizliegts veikt darījumus ar jebkuru no šiem finanšu operatoriem.
Tirdzniecības jomā jaunās sankcijas paplašina eksporta ierobežojumus un aizliegumus, lai vēl vairāk sagrautu un vājinātu Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu. Tās ietver individuālas sankcijas uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas veido daļu no Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa, un uzņēmējiem no Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Ķīnas, kas ražo vai piegādā Krievijai militāras un divējāda lietojuma preces.
Tiek noteikti jauni eksporta ierobežojumi attiecībā uz papildu divējāda lietojuma precēm un progresīvām tehnoloģijām, tostarp metāliem, kas paredzēti ieroču sistēmu konstruēšanai, un produktiem, ko izmanto propelentu sagatavošanā, uz kuriem vēl neattiecas sankcijas.
Jauni eksporta aizliegumi noteikti tādām precēm kā sāļi un rūdas, celtniecības materiāli un gumijas izstrādājumi.
Melnajā sarakstā iekļauti vēl 45 uzņēmumi, kas tieši vai netieši atbalsta Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu vai ir iesaistīti sankciju apiešanā. To vidū ir 28 uzņēmumi, kas reģistrēti Krievijā, un 17 uzņēmumi, kas reģistrēti trešās valstīs - 12 uzņēmumi Ķīnā, tostarp Honkongā, trīs uzņēmumi Indijā un divi uzņēmumi Taizemē.
Tāpat sankcijas vērstas pret Krievijas īpašajām ekonomiskajām zonām (SEZ).Ierosināts aizliegt slēgt jaunus līgumus ar visām struktūrām, kas reģistrētas noteiktās Krievijas SEZ. Turklāt divām no šīm SEZ - "Alabuga" un "Technopolis Moscow" - tiks piemērots aizliegums, kas attieksies arī uz esošajiem līgumiem.
Jauno pasākumu ietvaros ES ievieš pakalpojumu aizliegumus, kas bloķē Krievijas piekļuvi progresīvām digitālajām spējām ES, tostarp dažiem kosmosā balstītiem pakalpojumiem un mākslīgā intelekta pakalpojumiem. Vienlaikus tiks pastiprināts esošais mērķtiecīgais aizliegums sniegt pakalpojumus Krievijas valdībai. Visiem Krievijas valdībai sniegtajiem pakalpojumiem, kas nav aizliegti, tiks piemērota jauna prasība saņemt iepriekšēju atļauju, tādējādi nodrošinot, ka visas šādas darbības tiek stingri pārbaudītas un pārraudzītas.
Jaunie pasākumi aizliedz pārapdrošināšanas pakalpojumus attiecībā uz Krievijas valdības vai Krievijas personu kuģiem un gaisa kuģiem līdz pieciem gadiem pēc to pārdošanas trešām valstīm.
Ar jaunajiem pasākumiem tiek ieviests pienākums Krievijas diplomātiem, kas ceļo pa ES ārpus savas akreditācijas valsts, iepriekš informēt attiecīgo ES dalībvalsti.
ES dalībvalstis var noteikt Krievijas diplomātiem prasību saņemt atļauju ceļošanai uz to teritoriju, pamatojoties uz citas valsts izsniegtu vīzu vai uzturēšanās atļauju. Šis pasākums ir paredzēts, lai cīnītos pret aizvien naidīgākām izlūkdienestu darbībām, kas atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu.
ES pastiprina to personu atbildību, kuras ir iesaistītas Ukrainas bērnu nolaupīšanā, piespiedu asimilācijā un indoktrinācijā, iekļaujot sarakstā vēl 11 personas.