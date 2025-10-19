Apsteidz pat Parīzi: tūristi nosaukuši pasaulē skaistāko galvaspilsētu
Par pasaulē skaistāko pilsētu atzīta Maltas galvaspilsēta Valleta, vēsta žurnāls “Condé Nast Traveller”.
Zīmīgi, ka šī mazā pilsēta, kas aizņem mazāk nekā vienu kvadrātkilometru, ieguvusi pirmo vietu reitingā, apsteidzot tādas tūrisma lielvalstis kā Lisabonu, Parīzi un Atēnas.
Balsojumā piedalījās vairāk nekā 182 tūkstoši žurnāla lasītāju, kuri vērtēja pilsētu kultūru, virtuvi un viesmīlību. Valleta saņēmusi 97,33 punktus no 100 iespējamajiem, kļūstot par labāko ceļojumu galamērķi gan Eiropā, gan pasaulē. “Šis sasniegums atspoguļo ceļotāju patieso atzinību mūsu bagātīgajam kultūras mantojumam un maltiešu viesmīlībai,” komentēja Maltas tūrisma ministrs Jans Borgs.
Izdevums uzsver, ka Maltas galvaspilsēta atgādina brīvdabas muzeju – tajā slejas greznas pilis, senas cietokšņu sienas, baznīcas un šauras bruģētas ieliņas, kas piesaista apmeklētājus no visas pasaules. Valleta dibināta 16. gadsimtā Maltas ordeņa bruņinieku laikā un jau 45 gadus iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.