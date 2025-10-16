Čakša: nākamā gada budžeta prioritāte ir finanšu stabilitāte, nevis jauni tēriņi
Nākamā gada valsts budžeta projektā svarīgākais punkts ir finanšu stabilitāte, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša (JV).
Viņa solīja, ka, vērtējot budžeta projektu, Saeimas komisija rūpīgi "ies cauri visiem priekšlikumiem", bet netiks palielināts kopējais budžeta deficīts.
Pēc viņas paustā, vienīgā iespēja kādus priekšlikumus atbalstīt būs tad, ja tiks atrasts, no kurienes nepieciešamos līdzekļus pārvirzīt jeb kurai pozīcijai izdevumus samazināt.
"Pēc būtības, ja mēs runājam par ietaupījumu, mēs jau gribētu, lai parāds mazinās, nevis vēl kaut kur pārvirzīt, līdz ar to tas šobrīd ir ļoti sarežģīti," atzina politiķe, uzsverot, ka visām vajadzībām naudas nepietiek, un "tas ir svarīgākais, par ko, iespējams, ir vairāk jārunā".
Čakša domā, ka 2026. gada valsts budžetu Saeimai drīzāk izdosies pieņemt, kaut arī viegli tas nebūs. Deputāte uzsvēra, ka koalīcijas partneriem vajadzētu mazāk strīdēties, bet tā vietā koncentrēties uz svarīgām lietām, tajā skaitā ekonomiskās izaugsmes veicināšanu. Viņasprāt, "koalīcijai šobrīd ir vajadzīga MOT programma, kas saka, ka apsaukāties nav labi, jo, ja viens parāda mēli un otrs rāda pretī, tas nekur neved".
Kā ziņots, Saeima ceturtdien ārkārtas sēdē sāk skatīt nākamā gada un vidēja termiņa valsts budžeta projekta un to pavadošo likumprojektu paketi.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) no finanšu ministra Arvila Ašeradena trešdien saņēma 2026. gada valsts budžeta projektu. Tradicionālajā budžeta portfeļa iesniegšanas pasākumā piedalījās arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Čakša.
Kā izteicās Ašeradens, šis esot "drošākas nākotnes budžets". Tā izveidē paveikts ievērojams darbs, lai rastu finansējumu drošībai un citiem svarīgiem jautājumiem.
"Sarunas bijušas komplicētas, bet es neredzu pamatu, lai nākamā gada budžetu nepieņemtu," paziņoja ministrs.
Mieriņa savukārt sacīja, ka parlamentārieši rūpīgi vērtēs, vai budžetā var rast kādu izdevumu samazinājumus. "Deputātu kvotas" neesot paredzētas un tās arī neesot nekur nav apslēptas, apgalvoja Mieriņa, gan pieļaujot, ka deputāti sniegs savus priekšlikumus, kas varētu arī izraisīt "garas un kaislīgas debates".
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus Saeimas deputāti arī šogad budžetu naktīs neskatīšot. Mieriņa informēja, ka pie budžeta tiks strādāts Saeimas sēdēs no plkst. 9 līdz plkst. 21, lai nākamajā dienā deputāti darbu varētu turpināt atpūtušies un "ar svaigu skatījumu". Nepieciešamības gadījumā budžetu varētu skatīt arī sestdienā.
Savukārt Čakša medijiem solīja katras ministrijas izdevumu rūpīgu vētīšanu. Viņa paskaidroja, ka no nākamās nedēļas uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju tiks aicināti ministriju pārstāvji, lai skatītu tēriņus nākamajā gadā un, iespējams, rastu arī jaunus veidus, kā izdevumus samazināt.
Budžeta portfeļa nešana no Finanšu ministrijas uz Saeimu ir tradīcija, kas tika aizsākta 1997. gadā. Līdz šim ar budžeta portfeli aiznesti jau 27 valsts budžeta likumprojekti, un šogad portfelis tiks nests jau 28. reizi. Tradīciju ieviesa bijušais finanšu ministrs Roberts Zīle (NA). Viņš atvēlēja personīgo darba portfeli, lai Saeimā nogādātu 1998. gada budžetu.
Jau ziņots, ka valdība 14. oktobrī atbalstīja 2026. gada valsts budžetu, kurā valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 16,064 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 17,945 miljardi eiro.
Salīdzinot ar 2025. gada budžetu, 2026. gadā valsts budžeta ieņēmumu pieaugums pārsniedz izdevumu pieaugumu. Valsts budžeta ieņēmumiem plānots pieaugums par 944,6 miljoniem eiro, savukārt izdevumiem - par 804,3 miljoniem eiro.
Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 10,9 miljardus, bet izdevumi 13,2 miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 5,5 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi 5,1 miljarda eiro apmērā.
Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) nākamgad faktiskajās cenās paredzēts 43,953 miljardu eiro apmērā, līdz ar to budžeta deficīts būs 3,3% no IKP, bet valsts parāds nepārsniegs 55% no IKP.
Vispārējās valdības izdevumi nākamgad samazināsies līdz 47% no IKP salīdzinājumā ar 47,5% šogad. Vienlaikus, samazinoties kopējiem izdevumiem, pieaugs izdevumi aizsardzībai.
Kopumā izdevumi nākamgad samazināti par 171 miljonu eiro. Prioritārajiem pasākumiem atvēlēti 693,5 miljoni eiro, tostarp aizsardzībai un drošībai paredzēti 448,3 miljoni eiro.
Finanšu ministrija (FM) norāda, ka 2026. gada valsts budžets un vidēja termiņa budžeta ietvars 2026. - 2028. gadam sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un nacionālajiem fiskālās disciplīnas noteikumiem.
Nākamā gada budžetā paredzēti gan papildu ieguldījumi valsts drošībā, gan atbalstā ģimenēm ar bērniem un kvalitatīvā izglītībā. Tāpat FM norāda, ka budžetā paredzētas vairāk nekā viena miljarda eiro ES fondu investīcijas, kā arī pašvaldību ieņēmumu pieaugums par 151,4 miljoniem eiro.