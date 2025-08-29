"Lufthansa" kļuvusi par "airBaltic" akcionāru
Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" ir kļuvusi par Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" akcionāru, liecina "Firmas.lv" informācija.
"airBaltic" pamatkapitāls palielināts par 16,64 miljoniem eiro - līdz 41 819 525 eiro. Izmaiņas kompānijas pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas ceturtdien, 28.augustā.
Aviokompānijas pamatkapitāls palielināts, emitējot divas jaunas kategorijas obligāti konvertējamās akcijas, teikts "airBaltic" pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
Tostarp viena obligāti konvertējamā akcija piešķirta "airBaltic" stratēģiskajam investoram - "Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft", izpildot kompānijas un tās lielākā akcionāra - Latvijas valsts - saistības, kas izriet no 2025.gada 29.janvārī noslēgtā ieguldījumu parakstīšanas līguma. Savukārt otra obligāti konvertējamā akcija ir piešķirta Latvijas valstij atbilstoši 2025.gada 20.augusta ieguldījumu parakstīšanas līgumam.
Katras jaunās emisijas akcijas nominālvērtība ir 8,32 miljoni eiro, bet katras jaunās emisijas akcijas pārdošanas cena ir 14 miljoni eiro.
Tādējādi šobrīd "airBaltic" pamatkapitālu veido 251 795 252 parastās akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 0,1 eiro, kā arī divas obligāti konvertējamās akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 8,32 miljoni eiro.
Pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir nodrošināt "airBaltic" papildu finansējumu un atbalstīt tās izaugsmes plānus.
Neatkarīgi no akcijas nominālvērtības, katra obligāti konvertējamā akcija dod tiesības uz 31 474 410 balsīm akcionāru sapulcē, kā arī dod tiesības saņemt dividendes, pirmtiesības iegādāties jaunemitētās akcijas pamatkapitāla palielināšanas gadījumā un pirmtiesības iegādāties konvertējamās obligācijas konvertējamo obligāciju emisijas gadījumā, tā it kā konvertējamā akcija pārstāvētu 31 474 410 akcijas.
Tāpat katra obligāti konvertējamā akcija dod tiesības saņemt likvidācijas kvotu un dod vairākas tiesības, it kā šīs akcijas turētājam piederētu 10% balsstiesīgā kapitāla un tas pārstāvētu 10% no kompānijas pamatkapitāla, tostarp tiesības pieprasīt īpašās pārbaudes veikšanu, tiesības celt prasību pret dibinātājiem, padomes vai valdes locekļiem vai revidentu, tiesības pieprasīt sasaukt akcionāru ārkārtas sapulci, tiesības pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā, tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā ieļautajiem jautājumiem, tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē savu kandidātu, tiesības pieprasīt atlikt gada pārskata apstiprināšanu, ja akcionārs apstrīd atsevišķu gada pārskata posteņu pareizību un tiesības pieprasīt, lai padome pārbauda valdes darbību.
Ja 36 mēnešu laikā pēc obligāti konvertējamo akciju emisijas dienas aviokompānijas pamatkapitāls vai aviokompānijas akciju skaits tiks mainīts, obligāti konvertējamo akciju pārstāvēto balsu un akciju skaits tiks koriģēts tā, lai katra šī akcija vienmēr pārstāvētu 10% no kompānijas balsīm un akcijām, kas tajā brīdī ir apgrozībā, sacīts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
Jau ziņots, ka 2024.gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad pirmajā pusgadā "airBaltic" zaudējumi samazinājās vairākkārtīgi - līdz 1,729 miljoniem eiro, bet koncerna apgrozījums palielinājās par 3% un bija 349,648 miljoni eiro.
Līdz šim Latvijas valstij piederēja 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošās "Aircraft Leasing 1" īpašumā bija 2,03% akciju.
Vācijas konkurences uzraugs Federālais karteļu birojs 2025.gada 30.jūnijā atļāva "Lufthansa" iegādāties 10% "airBaltic" akciju.
Paredzēts, ka pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa Group" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa Group" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Tāpat Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.