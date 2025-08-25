Rīgā plānots ūdensapgādes tarifa pieaugums par 14,1%
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegts SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts, kas paredz no 2025.gada 1.decembra tarifa pieaugumu par 14,1% jeb 0,33 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), teikts "Rīgas ūdens" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".
Palielinājums nepieciešams, lai atjaunotu un uzturētu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, no kuriem nozīmīga daļa ir pārsniegusi plānoto kalpošanas laiku, paziņojumā skaidro "Rīgas ūdens".
Šobrīd Rīga noteiktais ūdenssaimniecības tarifs ir 2,34 eiro par kubikmetru bez PVN, kas vairs nespēj segt visas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla atjaunošanai nepieciešamās izmaksas, norādīts "Rīgas ūdens" paziņojumā.
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību, steidzami nepieciešams palielināt pilsētas tīklu uzturēšanas un kapitālās atjaunošanas darbu intensitāti - Rīgā pašlaik 35% kanalizācijas un 29% ūdensapgādes cauruļvadu pārsniedz to plānoto ekspluatācijas termiņu.
No 1.decembra tarifu ierosināts noteikt 2,67 eiro par kubikmetru bez PVN. Tas būtu par 0,33 centiem vairāk nekā šobrīd un indikatīvi vienai mājsaimniecībai daudzdzīvokļu mājā radītu ikmēneša izdevumu pieaugumu par 2,6 eiro jeb mazāk par 1% no vidējās mājsaimniecības ienākumiem, uzsver "Rīgas ūdens".
SPRK izvērtēšanai nodotajā ūdenssaimniecības tarifu projektā iegūtos līdzekļus no tarifu pieauguma plānots novirzīt pilsētas tīklu atjaunošanai.
"Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023.gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023.gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.