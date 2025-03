Ekonomisti skaidro, kā Donalda Trampa uzsāktie tarifu kari ietekmēs Latviju

Donalds Tramps savas otrās prezidentūras pirmajās nedēļās sējis lielu neskaidrību, nosakot ievedmuitu vai solot to noteikt vairākiem amerikāņu tirdzniecības partneriem. Sabiedroto apgalvojumi, ka šāda politika labumu nedos ne tiem, pret kuriem ievedmuitu noteiks, ne arī pašiem amerikāņiem, dzirdīgas ausis Baltajā namā nav sasnieguši. Februārī ASV prezidents paziņoja, ka no 12. marta tērauda un alumīnija importam no visām valstīm ASV noteikta 25% muitas nodeva. Eiropas Savienība (ES) uz to reaģējusi no 1.aprīļa tarifus piemērojot no ASV importētajiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem. Visi šie tarifu kari var negatīvi ietekmēt gan Eiropas, gan Amerikas ekonomiku. “Kas Jauns Avīze” skaidro, kāda šī ietekme varētu būt.