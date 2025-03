Tramps sola tarifu karā uzveikt Eiropas Savienību, tikmēr tarifu skartās valstis sola atbildes soļus

Uz šo tirdzniecības kara pieteikumu reaģējusi ar ES, kas trešdien paziņoja, ka no 1.aprīļa atjaunojot tarifu piemērošanu no ASV importētajiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem, tai skaitā viskijam, motocikliem, zemesriekstu sviestam un laivām. Eiropas Komisijas vadītāja Urzula fon der Leiena norādīja, ka atbildes soļi ASV būs "spēcīgi, bet samērīgi". Tramps, tiekoties ar Mārtinu, izteicās, ka ASV, protams, atbildēs uz ES lēmumu aplikt ar muitas tarifiem importu no ASV.