Kas ir ASV ieviestie muitas tarifi un kā tie ietekmē ekonomiku?

Muitas tarifi ir nodokļi, kurus valdība uzliek preču importam vai eksportam uz un no valsts. Šie tarifi tiek izmantoti, lai regulētu tirdzniecību un ietekmētu iekšējo ekonomiku, aizsargājot vietējos ražotājus no ārvalstu konkurences. Tarifi var būt gan pastāvīgi, gan mainīgi atkarībā no valdības politikas, un tie var ietekmēt dažādas nozares, piemēram, ražošanu, lauksaimniecību un pakalpojumu sniegšanu.