Ātro kredītu aizdevēji apiet procentu griestus, ieviešot maksu par ātrāku naudas izmaksu

Lai novērstu klientu iekrišanu nesamērīgu procentu valgos, pirms sešiem gadiem likumdevējs uzlika tiem griestus. Līguma izmaksas nedrīkstēja pārsniegt 0,07 procentus dienā no kredīta summas. Tieši tajā laikā daži no uzņēmējiem pārtrauca tūlītēju naudas izmaksu. Vienlaikus ļaujot pie naudas tikt uzreiz, ja vien cilvēki īpaši samaksā par šo kā pakalpojumu. Un ātros kredītus to klientiem parasti vajag ļoti steidzami.