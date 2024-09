Slavenais apakšveļas ražotājs "Rosme" pārdod vēsturisku ēku Rīgas klusajā centrā

“”Rosmes” lēmums pārdot Hanzas ielas īpašumu ir daļa no plašākas stratēģijas, kuras mērķis ir rekapitalizācija un jaunu izaugsmes iespēju īstenošana. Uzņēmums plāno pārcelties uz Rīgas industriālo zonu, lai optimizētu loģistikas un ražošanas procesus. Paredzams, ka šīs stratēģiskās izmaiņas uzlabos darbības efektivitāti un veicinās “Rosmes” ilgtermiņa biznesa mērķu sasniegšanu. Pārvietojoties uz industriāli piemērotāku vietu, mēs mērķējam uz konkurētspējas uzlabošanu un klātbūtnes paplašināšanu tirgū,” atklāj kompānijas “Rosme” valdes loceklis Edgars Štelmahers. “Ēkas plānojums piedāvā plašas pārplānošanas iespējas ar atvērtām telpām, kuru stāvu augstums svārstās no 3,0 līdz 3,7 metriem. Īpašumā ir četras kāpņu telpas un trīs lifti, kas padara to ļoti pielāgojamu dažādu veidu attīstības projektiem. Ņemot vērā Klusā centra statusu kā vienam no Rīgas iekārojamākajiem dzīvojamiem rajoniem, potenciālo projektu vidū varētu būt augstas klases dzīvokļi ar vidējo platību 50 kvadrātmetri, kas pašlaik ir ļoti pieprasīti pilsētas centrā. Īpašuma atvērtais plānojums un ķieģeļu un betona konstrukcija nodrošina arī zemākas rekonstrukcijas izmaksas salīdzinājumā ar līdzīgiem projektiem, padarot to par finansiāli pievilcīgu iespēju investoriem,” piebilst Kaspars Gražulis, “Colliers Baltics” partneris, kas pārstāv ekskluzīvu mandātu ēkas pārdošanai.