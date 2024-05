Ar apvidus auto uz raktuvēm. Reportāža no "Volkswagen Amarok" off-road brauciena Igaunijas degakmens raktuvēs

Igaunija ir ievērojama ar to, ka šajā valstī atrodas vienas no pasaulē lielākajām degakmens jeb slānekļa atradnēm. Igauņi slānekli izmanto spēkstacijas darbināšanā; tiesa, jau tuvākajos gados to nāksies slēgt, jo Eiropas Savienība šo enerģijas ieguves veidu ir atzinusi par nepietiekami "zaļu". Raktuves atrodas netālu no Kohtlajarves pilsētas un tām ir divas daļas - vēl arvien funkcionējošā un vecā, kur slānekļa ieguve vairs nenotiek.