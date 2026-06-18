Jauns karstuma vilnis Francijā krasi maina ierasto dzīves ritmu; varasiestādes izplata brīdinājumu
Jauna karstuma viļņa dēļ Francijā traucēta vilcienu satiksme un atceltas mācības skolās.
Lai gan astronomiskā vasara sāksies svētdien, Francija piedzīvo jau šogad otro karstuma vilni. Maijs Francijā bija neierasti karsts, un pusē valsts tika pārspēti karstuma rekordi, savukārt šonedēļ tiek prognozēta gaisa temperatūras tuvošanās 40 grādiem pēc Celsija skalas.
Ceturtajā daļā valsts, ieskaitot galvaspilsētu Parīzi, ir izsludināts otrs augstākais - oranžais - brīdinājums. Varasiestādes aicina iedzīvotājus būt ļoti piesardzīgiem un dzert daudz ūdens.
Nacionālais meteoroloģijas dienests brīdināja, ka karstuma vilnis turpināsies arī nākamnedēļ, bet visaugstākā gaisa temperatūra - atsevišķos reģionos, arī Parīzē, līdz 40 grādiem pēc Celsija - gaidāma svētdien vai pirmdien.
Vasaras saulgrieži svētdien, kas būs gada garākā diena, pastiprinās temperatūras paaugstināšanos, jo palielinās saulaino stundu skaits diennaktī.
Visā valstī, kur daudzas skolu ēkas joprojām ir slikti aprīkotas, lai tiktu galā ar ārkārtēju karstumu, pašvaldību vadītāji gatavojās lemt par to, vai pārtraukt mācības.
Vairākas skolas jau ir paziņojušas par mācību stundu grafika korekcijām karstuma viļņa dēļ, sākot no ceturtdienas pēcpusdienas, liecina akadēmisko iestāžu, arodbiedrību un AFP pārskatīto dokumentu informācija.
Parīzē ap desmit vidusskolas jau ir mainījušas mācību kārtību ceturtdienai un piektdienai.
Tūrā, Luāras ielejā, mērs Emanuels Denī sacīja, ka viņš nevilcināsies slēgt 58 mācību iestādes, ja kļūs pārāk karsts un temperatūra sasniegs 40 grādus pēc Celsija.
Pērn jūnijā karstuma viļņa dēļ tika slēgtas ap 2200 skolām.
Dzelzceļa operators SNCF no ceturtdienas līdz pirmdienai atcēlis 71 tālsatiksmes vilcienu, lai "novērstu iespējamās gaisa kondicionēšanas problēmas, kas saistītas ar karstumu".
Parīzes austrumos kopš trešdienas ir atļauts peldēties Senmartēna kanālā glābēju uzraudzībā.
Zinātnieki brīdina, ka klimata pārmaiņu rezultātā karstuma viļņi Eiropā kļūst arvien biežāki. Arī Francijas meteorologi norāda uz klimata pārmaiņām, kas valstī izpaužas ar arvien biežākiem, plašākiem un intensīvākiem karstuma viļņiem.