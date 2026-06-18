Anglijas izlasē pēc iedvesmojošās uzvaras atklāj Tuhela runu pārtraukumā; treneris vēršas pie FIFA
Pēc pirmās uzvaras 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā labs noskaņojums valdīja Anglijas futbola izlasē.
Jau ziņots, ka ar uzvaru 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru sākusi Anglija, kas L grupā ar 4:2 apspēlēja Horvātiju. Angļi ar rezultātu 4:2 uzvarēja pirmo reizi Pasaules kausā kopš tālā 1966. gada. Savukārt Harijs Keins kļuvis par visvairāk realizējušo 11 metru soda sitienu autoru Pasaules kausa vēsturē - viņam piecas realizētas pendeles.
5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov
"Pirmajā puslaikā spēlējām apmierinoši, taču vīlāmies par ielaistajiem vārtiem. Visu cieņu mūsu galvenajam trenerim, kurš pārtraukumā mūs iedvesmoja. Viņš teica - ja zaudējam, tad darām to savā stilā. Kad spēlējām pilnā intensitātē, pretiniekiem nebija nekādu iespēju," pēc spēles teica izlases kapteinis Harijs Keins.
Puslaika pārtraukumā Tuhela asistents Entonijs Berijs intervijā britu medijam ITV atklāja, ka pirmais puslaiks bijis nervozs. "Diezgan nervoza enerģija jūtama. Iespējams, ka tieši tas ir sagaidāms no pirmās spēles Pasaules kausā." Savs viedoklis par spēli bija galvenajam trenerim Tuhelam.
"Pat, ja mēs zaudētu, tas nemainitu manas domas par pēdējām kopā pavadītajām 17 dienām. Ja zaudējam, tad darām to savā stilā. Pat, ja rezultāts nav mūsu labā, mums jāturpina spēlēt savā veidā. Pārtraukumā centos spēlētājus iedrošināt," savus nodomus atklāja Tuhels.
'I felt us not brave enough, not committed enough together but I loved the reaction in the second half.' 💪— ITV Football (@itvfootball) June 17, 2026
Get the sound on to hear from England manager Thomas Tuchel 🔊 pic.twitter.com/eJdT1WkIXS
Vācu speciālists, kuram darbs ar Anglijas izlasi kļuvusi par pirmo pieredzi kādas valstsvienības vadībā, norādīja uz lietu, kas viņam nav patikusi. "Lūdzos FIFA, lai viņi maina fotogrāfu atrašanās vietu nacionālo himnu atskaņošanas laikā. Es tās laikā vispār neredzēju savu komandu. Šodien tas bija īpašs brīdis, taču es stāvēju pret 50 fotogrāfu lielu mūri. Nevarēju redzēt nevienu spēlētāju un tas sabojāja šo brīdi."
2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs ilgst līdz 19. jūlijam. Anglijas izlasei nākamā spēle paredzēta Līgo dienā, 23. jūnijā plkst. 23:00 pret Ganu.