Krieviju plosa degvielas bads: viens no lielākajiem tirgotājiem paziņo par nepatīkamām izmaiņām
Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs "Tatņeftj" kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos, otrdien vēstīja izdevums "Kommersant", atsaucoties uz kompānijas sniegto informāciju.
Vienā transportlīdzeklī tagad var uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā, ziņoja "Kommersant".
Ierobežojumi skāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sanktpēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižņijnovgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Samaras reģionā "pagaidu" ierobežojumi tika noteikti 19 viena vietējā tīkla stacijās, un varas iestādes solīja novērst trūkumu divu dienu laikā.
"Tatņeftj" pārvalda 2000 degvielas uzpildes stacijas piecās valstīs, no kurām 800 atrodas Krievijā, un ir viena no lielākajām vertikāli integrētajām struktūrām valstī.
Ierobežojumi tika ieviesti pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma 12. jūnijā. Mērķis bija lielākā "Tatņeftj" naftas pārstrādes rūpnīca "Taneko" Ņižņekamskā. Pēc uzbrukuma un sekojošajiem ugunsgrēkiem tika slēgtas abas galvenās pārstrādes rūpnīcas ar kopējo jaudu 43 000 tonnu dienā.
2024. gadā "Taneko" pārstrādāja 17 miljonus tonnu naftas un saražoja 2,7 miljonus tonnu benzīna, 8,5 miljonus tonnu dīzeļdegvielas un 1,3 miljonus tonnu naftas koksa.
Krievijas naftas pārstrāde kopumā izjūt ievērojamu spiedienu. Enerģētikas informācijas analītikas kompānijas "Energy Intelligence" dati liecina, ka līdz jūnija pirmās nedēļas beigām ikdienas pārstrādes apjomi nokritās zem četriem miljoniem barelu, kas ir zemākais līmenis 21 gada laikā.
Gandrīz trešdaļa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu jaudas - aptuveni 2,14 miljoni barelu dienā - jau ir dīkstāvē. Problēmas apmērs kļūst arvien acīmredzamāks, ņemot vērā traucējumu ģeogrāfiju.
Saskaņā ar izdevuma "7x7" datiem, 10. jūnijā vismaz 25 Krievijas reģionos, neskaitot okupētās Ukrainas teritorijas, bija degvielas deficīts un piegādes traucējumi.