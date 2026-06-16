Krievijas karakuģis pie Lielbritānijas krastiem veicis šāvienus civiliedzīvotāju jahtas virzienā
Krievijas karakuģa jūrnieki otrdien Lamanša šaurumā veica brīdinājuma šāvienus jahtas virzienā, kas bija pietuvojusies karakuģim.
Incidents notika apmēram plkst. 11.40 pēc vietējā laika jūrā starp Vaitas salu un Normandiju, un tajā bija iesaistīta Krievijas fregate "Admiral Grigorovič".
🚨 BREAKING: A Russian frigate has reportedly fired warning shots at a British yacht in the English Channel— Politics UK (@PolitlcsUK) June 16, 2026
[@SamCoatesSky] pic.twitter.com/uFhREaqSYz
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi notikušo incidentu, kurā bija iesaistīts Krievijas karakuģis Lamanša šaurumā. "Mēs izmeklējam ziņojumus par incidentu Lamanša šaurumā," pavēstīja Aizsardzības ministrijas pārstāvis.
Lielbritānijā reģistrētās jahtas apkalpe ziņoja, ka krievu kuģis veica brīdinājuma šāvienus no aptuveni 500 metru attāluma, apmēram 20 jūras jūdzes uz dienvidiem no Vaitas salas, ārpus Lielbritānijas teritoriālajiem ūdeņiem.
Nav ziņu par cietušajiem vai bojājumiem jahtai. Varasiestādes notikušo vērtē kā izolētu incidentu.
Kā raidorganizācijai "Sky News" pavēstīja avoti, britu jahta ļoti tuvu pietuvojās krievu karakuģim, pirms tika izdarīti brīdinājuma šāvieni. Pēc avotu teiktā, tika iedarbināti skaņas signāli un šāvieni bija brīdinājums, lai novērstu iespējamu sadursmi. Redzamība incidenta brīdī bija slikta.
Krievijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi, ka viens no tās karakuģiem Lamanša šaurumā preventīvi izdarīja brīdinājuma šāvienus. Vieglo ieroču šāvieni no fregates tika izdarīti pēc tam, kad britu civilā buru jahta "Bright Future" virzījās bīstamā kursā, teikts ministrijas paziņojumā.
Karakuģa apkalpe mēģinājusi sazināties ar jahtu pa radio, izšāva signālraķetes un iedarbināja skaņas brīdinājuma signālus jahtas virzienā, rīkojoties stingrā atbilstībā starptautiskajiem kuģniecības noteikumiem, teikts paziņojumā.
Tajā piebilsts, ka jahtas attālums no Krievijas kuģa bija tikai 150 metri. Šāvieni nebija vērsti pret jahtu.