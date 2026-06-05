VIDEO: Ukrainas droni naktī uzbrukuši pieciem okupantu kuģiem
Ukrainas Bezpilotu sistēmu spēku (SBS) droni trāpīja pieciem nelegāli kursējošiem kuģiem Mariupolē, Berdjanskā un okupēto teritoriju piekrastes ūdeņos.
Roberts "Madjars" Brovdi ziņoja par jaunu operāciju, kas vērsta pret ienaidnieka jūras loģistiku. 5. jūnija naktī SBS droni uzbruka pieciem kuģiem — beramkravu kuģiem un tankerim —, kas atradās Mariupoles, Berdjanskas ostās un okupēto teritoriju ūdeņos.
Kuģi tika izmantoti nelikumīgai Ukrainas graudu izvešanai, degvielas un militāro kravu pārvadāšanai.
"Melnās jūras marodieru uzkrāsotie sauskravu kuģu un tankkuģu nosaukumi, kā arī radari, kas atslēgti, lai slepeni zagtu Ukrainas graudus, pārvadātu militārās kravas un degvielu, vairs nesniedz ne ilgstošu lielo, mazmobilo militāro objektu izturību, ne regulāru pārvadājumu nodrošinājumu. Okupantu kontrabandas loģistika ir jāaptur," atzīmēja Brovdi.
Kuģi ir kļuvuši neaizsargāti pret dronu uzbrukumiem. Operācija bija veiksmīga. Droni ar augstas precizitātes optiku un kravnesību līdz 100 kg trāpīja mērķos, apturot vēl vienu okupantu mēģinājumu sakārtot nelegālas jūras kravas.