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VIDEO: Ukrainas droni naktī uzbrukuši pieciem okupantu kuģiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Ukrainas Bezpilotu sistēmu spēku (SBS) droni trāpīja pieciem nelegāli kursējošiem kuģiem Mariupolē, Berdjanskā un okupēto teritoriju piekrastes ūdeņos.

VIDEO: Ukrainas droni naktī uzbrukuši pieciem okup...

Roberts "Madjars" Brovdi ziņoja par jaunu operāciju, kas vērsta pret ienaidnieka jūras loģistiku. 5. jūnija naktī SBS droni uzbruka pieciem kuģiem — beramkravu kuģiem un tankerim —, kas atradās Mariupoles, Berdjanskas ostās un okupēto teritoriju ūdeņos. 

Foto: Ekrānuzņēmums
Ukrainas drons lido uz mērķi - okupantu kuģi, kas pārvadā nelegālu kravu.
Ukrainas drons lido uz mērķi - okupantu kuģi, kas pārvadā nelegālu kravu.


Kuģi tika izmantoti nelikumīgai Ukrainas graudu izvešanai, degvielas un militāro kravu pārvadāšanai.

"Melnās jūras marodieru uzkrāsotie sauskravu kuģu un tankkuģu nosaukumi, kā arī radari, kas atslēgti, lai slepeni zagtu Ukrainas graudus, pārvadātu militārās kravas un degvielu, vairs nesniedz ne ilgstošu lielo, mazmobilo militāro objektu izturību, ne regulāru pārvadājumu nodrošinājumu. Okupantu kontrabandas loģistika ir jāaptur," atzīmēja Brovdi. 

Kuģi ir kļuvuši neaizsargāti pret dronu uzbrukumiem. Operācija bija veiksmīga. Droni ar augstas precizitātes optiku un kravnesību līdz 100 kg trāpīja mērķos, apturot vēl vienu okupantu mēģinājumu sakārtot nelegālas jūras kravas. 

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