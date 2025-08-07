Krievija pelna miljonus no Ukrainas graudiem - okupētie lauki kļūst par ieņēmumu avotu
Krievija šovasar sākusi kviešu ražas novākšanu okupētajās Ukrainas teritorijās, tostarp Luhanskā, Doņeckā, Hersonā un Zaporižjā. Šos graudus tā plāno eksportēt kā Krievijas produkciju.
Kā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonu un mediju vēstījumiem, ziņo 360TV Ziņas, pērn no okupētajiem Ukrainas reģioniem iegūtie graudi veidoja aptuveni 3% no kopējās Krievijas graudu ražas.
Šogad no Luhanskas laukiem vien Krievija, pēc tās ieceltās vietējās varas pārstāvju teiktā, plāno iegūt apmēram miljonu tonnu graudu – galvenokārt kviešus. Tāpat tiek ziņots par aptuveni 600 tūkstošiem tonnu citu kultūraugu, piemēram, saulespuķu, kas arī tiek novākti eksportam.
Saskaņā ar pašreizējām tirgus cenām Krievija no šādas ražas potenciāli varētu gūt ienākumus līdz pat 230 miljoniem dolāru. Ukrainas Ekonomikas ministrija aplēsusi, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, agresors esot piesavinājies apmēram15 miljonus tonnu Ukrainas graudu.
Ukraina norāda, ka šādi iegūtie graudi ir zagtas preces un aicina Rietumvalstis ieviest stingras sankcijas pret importētājiem, kas tos iegādājas. Kijiva uzsver, ka graudi no okupētajām teritorijām tiek sajaukti ar Krievijas produkciju Melnās jūras ostās un pēc tam eksportēti uz ārvalstīm kā “likumīgs” Krievijas lauksaimniecības produkts.
Okupēto teritoriju pārstāvji norādījuši, ka šogad sējumu platības palielinātas par 10%, sasniedzot aptuveni 690 tūkstošus hektāru, ko viņi uzskata par panākumu.
Pirms pilna mēroga iebrukuma Ukraina bija piektais lielākais kviešu eksportētājs pasaulē un vadošā valsts saulespuķu eļļas ražošanā un eksportā. Krievijas agresija būtiski ietekmējusi Ukrainas spēju nodrošināt šo preču piegādi pasaules tirgum, vienlaikus ļaujot Krievijai izmantot nozagtos resursus ekonomiskam labumam.