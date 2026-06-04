Krievijas pilsoņiem izsniegto Šengenas vīzu skaits turpina pieaugt
Pasaulē
Šodien 16:36
Vienpadsmit Eiropas valstis pieprasa Briselei ierobežot vīzu izsniegšanu agresorvalsts pilsoņiem
Neskatoties uz to, ka rit jau piektais gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krievijas pilsoņiem izsniegto Šengenas vīzu skaits Eiropā nevis sarūk, bet gan turpina pieaugt. Reaģējot uz šo situāciju, vienpadsmit Eiropas valstis ir pieprasījušas Briselei ierobežot vīzu izsniegšanu agresorvalsts pilsoņiem.
Ar šādu iniciatīvu klajā nākušas Baltijas valstis, Polija, Čehija, Dānija, Somija, Nīderlande un Zviedrija, kurām pievienojušās arī Šengenas zonas dalībvalstis Islande un Norvēģija, vēsta izdevums "Politico".
Šo valstu pārstāvji aicina Briseli steidzami rīkoties, vēršot uzmanību uz statistikas datiem, kas atspoguļo Krievijas pilsoņiem izsniegto Šengenas vīzu skaita pieaugumu. Saskaņā ar apkopoto informāciju, izsniegto vīzu skaits ir audzis no 565 000 vīzu 2024. gadā līdz 623 000 vīzu 2025. gadā.
Lielāko skaitu vīzu Krievijas pilsoņiem šobrīd izsniedz trīs Eiropas dienvidu valstis – Francija, Itālija un Spānija.