Gruzija atsakās atzīt Krievijas Federācijas sagrābtās teritorijas.
Šodien 09:23
Krievu vidū iecienīta valsts sākusi atteikt Krievijas pilsoņiem ieceļošanu dzimšanas vietas dēļ
Gruzija sākusi atteikt ieceļošanu valstī Krievijas pilsoņiem viņu pasē norādītās dzimšanas vietas dēļ, ziņo Krievijas mediji.
Kā norāda mediji, biežāk tiek atteikta ieceļošana tiem, kuru dzimšanas vieta pasē norādīta kā Krima, DTR, LTR, Zaporižjas un Hersonas apgabali, kā arī Ukrainas PSR, Abhāzijas APSR un Dienvidosetija.
Šajā sakarā Krievijas pilsoņiem ieteikts, plānojot braucienu uz Gruziju, "rūpīgi izsvērt visus apstākļus un iespējamos riskus".
Mediji arī atgādina, ka oktobra vidū prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija nepildīs ECT (Eiropas Cilvēktiesību tiesas) lēmumu izmaksāt Gruzijai 253 miljonus eiro saistībā ar 2008. gada militāro konfliktu.
Nākamajā dienā Gruzijas Finanšu ministrija ziņoja par piecu Krievijas pilsoņu aizturēšanu lietā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu gandrīz 37 miljonu ASV dolāru apmērā.