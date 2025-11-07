Eiropa Krievijas pilsoņiem piegriež skābekli - aizliedz vairākkārtējo Šengenas vīzu izsniegšanu
Eiropas Komisija (EK) ar dažiem izņēmumiem ir aizliegusi izsniegt vairākkārtējās Šengenas vīzas Krievijas pilsoņiem, un šis noteikums attiecas ne tikai uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, bet arī uz Šveici, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Islandi, kas ir Šengenas zonas dalībvalstis.
Saskaņā ar pieņemto izpildlēmumu Krievijas pilsoņiem, kas ir iesnieguši dokumentus valsts iekšienē, vairākkārtējās ieceļošanas vīzas varēs izsniegt tikai īpašos gadījumos.
Izņēmums ir paredzēts Šengenas valstīs dzīvojošo Krievijas pilsoņu tuviem radiniekiem un transporta jomas darbiniekiem.
Radiniekiem var izsniegt vairākkārtējo ieceļošanas vīzu uz vienu gadu, ja viņi iepriekšējo divu gadu laikā ir saņēmuši trīs Šengenas vīzas un nav pārkāpuši to nosacījumus.
Jūrniekiem, kravas automašīnu un autobusu vadītājiem, lokomotīvju apkalpēm un citiem transporta darbiniekiem vairākkārtējās ieceļošanas vīzas tiks piešķirtas tikai uz deviņiem mēnešiem, ja iepriekšējos divos gados ir saņemtas un pareizi izmantotas divas vīzas.
Pamatotos gadījumos vairākkārtējās ieceļošanas vīzas var izsniegt neatkarīgajiem žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un režīma pretiniekiem.
Normālā situācijā vīzu jautājumi tiek risināti atsevišķu līguma dalībvalstu līmenī. Tomēr šajā gadījumā ES atsaucas uz savām tiesībām ierobežot vīzu izsniegšanu izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar migrācijas riskiem un drošību.
Lēmums tiek skaidrots ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, Krievijas kiberdraudiem un rūpniecisko spiegošanu, iespējamu vīzu ļaunprātīgu izmantošanu propagandas nolūkos un to, ka Krievija var izmantot migrāciju kā ieroci.
Jaunie noteikumi neattiecas uz Krievijas pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo ārpus valsts. Viņiem ir paredzēta atsevišķa procedūra, kas paredz viņu papildu pārbaudi.