Putinam draudzīgās "Alternatīva Vācijai" politiķi pošas uz Krieviju
Divi Vācijas eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) Bundestāga deputāti dosies uz Krieviju, lai piedalītos Sanktpēterburgas Ekonomiskajā forumā, neraugoties uz kritiku, ko šim solim pauduši parlamenta kolēģi. Uz Sanktpēterburgu šonedēļ dosies AfD Bundestāga frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Markuss Fronmaiers un deputāts Štefens Kotre.
Fronmaiers ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka Sanktpēterburgā centīsies "saglabāt atvērtus saziņas kanālus sarežģītajos apstākļos". "Vācijas ekonomiskās intereses Krievijā saglabājas, pat ja Vācijas valdība tās lielā mērā ignorē," pauda politiķis.
AfD regulāri tiek kritizēta par ciešām saiknēm ar Maskavu, un partija tiek apsūdzēta par slepenas informācijas nodošanu Kremlim.
Krievijas izlūkdienesti izmanto tādus pasākumus kā Sanktpēterburgas forums, "lai vāktu informāciju un vervētu", laikrakstam "Handelsblatt" sacīja Vācijas parlamenta izlūkdienestu uzraudzības komitejas priekšsēdētājs kristīgais demokrāts (CDU) Marks Henrihmans.
Jau iepriekš, atsaucoties uz Kremļa dokumentiem, Henrihmans paudis, ka Fronmaiers ir Krievijas "absolūtā kontrolē".
Sociāldemokrātu (SPD) deputāts Sebastians Fīdlers nosauca AfD klātbūtni Sanktpēterburgā par "ļoti problemātisku no drošības politikas viedokļa", savukārt zaļo partijas deputāts Konstantīns fon Nocs "Handelsblatt" sacīja, ka "AfD nepārstāv Vācijas intereses - tā vēlas pārvērst Vāciju par Krievijas priekšposteni".
Fronmaiers AFP klāstīja, ka, būdams Krievijā, viņš plāno apspriest Vācijas ekonomiskās intereses un iespējamo atgriešanos pie "drošām un pieejamām enerģijas piegādēm".
Kā norāda organizatori, Sanktpēterburgas forumā piedalīsies pārstāvji no vairāk nekā 130 valstīm, arī no ASV.
Šī sanāksme, ko savulaik uzskatīja par Krievijas atbildi Pasaules ekonomikas forumam Davosā, Šveicē, pēdējos gados atspoguļo Krievijas relatīvo izolētību, jo tajā piedalās tikai daži pasaules līderi vai uzņēmumu vadītāji.
"Jau sen mēs neesam piedalījušies ar tik lielu delegāciju," pirmdien video platformā "X" sacīja Fronmaiers.