Smagā tramvaja avārijā Berlīnē ievainoti 20 cilvēki un apturēta satiksme vairākās līnijās
Trīs cilvēki guvuši nopietnus savainojumus.
Tramvaja avārijā Berlīnē otrdien ievainoti 20 cilvēki, pavēstīja ugunsdzēsības dienests.

Negadījumā Lihtenbergā, Berlīnes austrumos, trīs cilvēki guvuši nopietnus savainojumus, sacīja dienesta pārstāvis. Atbilstoši provizoriskajai informācijai tramvajs līkumā uztriecies gaisvadu līnijas stabam.

Uz negadījuma vietu tika nosūtīti aptuveni 60 ugunsdzēsēji. Avārijas rajonā uz laiku tika atslēgta elektrība, vēsta laikraksts "B.Z.". Avārijas dēļ apturēta satiksme līnijās M5 un M7.

