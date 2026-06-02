Trīs cilvēki guvuši nopietnus savainojumus.
Pasaulē
Šodien 16:21
Smagā tramvaja avārijā Berlīnē ievainoti 20 cilvēki un apturēta satiksme vairākās līnijās
Tramvaja avārijā Berlīnē otrdien ievainoti 20 cilvēki, pavēstīja ugunsdzēsības dienests.
Negadījumā Lihtenbergā, Berlīnes austrumos, trīs cilvēki guvuši nopietnus savainojumus, sacīja dienesta pārstāvis. Atbilstoši provizoriskajai informācijai tramvajs līkumā uztriecies gaisvadu līnijas stabam.
Atram accident in Berlin-Lichtenberg on Tuesday morning left 20 people injured, three of them seriously, according to the fire department. They are being treated in hospitals
Uz negadījuma vietu tika nosūtīti aptuveni 60 ugunsdzēsēji. Avārijas rajonā uz laiku tika atslēgta elektrība, vēsta laikraksts "B.Z.". Avārijas dēļ apturēta satiksme līnijās M5 un M7.