Nosauktas Eiropas lidostas, kurās ceļotājiem visbiežāk gadījušās nedienas ar bagāžu
Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) apkopotie ceļojumu apdrošināšanas dati liecina, ka visbiežāk nedienas ar bagāžu cilvēki piedzīvojuši...
... Turcijā, Itālijā un Grieķijā, kam seko Bulgārija un Spānija.
Kopumā 58 % bagāžas apdrošināšanas atlīdzību gadījumu saistīti ar bojātu, nozaudētu vai citādi cietušu bagāžu. Kā stāsta BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors, apdrošināšanas eksperts Ivo Danče, bagāžas aizkavēšanās, nozušana un bojājumi ir TOP 3 izplatītākais risks vasaras ceļojumos, ko ietekmē virkne neparedzamu faktoru – lidostu noslodze, ceļotāju pārsēšanās vairākos reisos, lidsabiedrību streiki, izmaiņas lidojumu grafikā u. tml.
BTA ceļojumu apdrošināšanas dati liecina, ka pēdējo trīs gadu laikā no jūnija līdz augustam visvairāk apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi saņemti par dažādiem negadījumiem Latvijas iedzīvotāju vidū populāros galamērķos - Turcijā, Grieķijā, Bulgārijā, Itālijā, Vācijā un Spānijā.
Savukārt likstas ar bagāžu kopumā veido gandrīz katru desmito ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu. Visbiežāk tās saistītas ar bojātu, nozaudētu vai citādi cietušu bagāžu – 58 % no visiem bagāžas apdrošināšanas pieteikumiem.
Aptuveni trešdaļā jeb 35 % gadījumu koferis galamērķī nenonāk kopā ar ceļotāju vai tiek piegādāts vēlāk. Vēl 6 % pieteikumu saistīti ar mantu zudumu vai to bojājumu ceļojuma laikā.
Turcijas, Itālijas un Grieķijas lidostās likstas ar bagāžu notikušas visbiežāk
Bagāžas aizkavēšanās vai bojājums var šķist neliels starpgadījums, taču ceļojuma sākumā tas var radīt dažādas neērtības. Apkopojot datus, BTA secinājusi, ka Turcija, Itālija, Grieķija, Bulgārija un Spānija ir galamērķi, kur Latvijas ceļotājiem likstas ar bagāžu notikušas visvairāk.
“Praksē bagāžas aizkavēšanās var ilgt arī vairākas dienas, īpaši tālākos maršrutos vai ceļojumos ar vairākām pārsēšanās reizēm. Tāpēc rokas bagāžā vienmēr ieteicams turēt dokumentus, medikamentus, mobilās ierīces un to lādētājus, higiēnas preču minimumu un vismaz vienu apģērba kārtu. Tiesa, arī ar to var būt par maz.
Koferim neatnākot vairākas dienas, cilvēkam nākas uz vietas iegādāties papildu apģērbu, higiēnas preces, bērnu lietas vai citas pirmās nepieciešamības preces – tie ir nevajadzīgi papildu izdevumi, tāpēc arvien vairāk cilvēku, izvēloties ceļojuma apdrošināšanu, pievērš uzmanību, vai segumā ir iekļauti arī riski bagāžai,” norāda I. Danče.
Apdrošināšanas eksperts papildina, ka maršrutos ar pārsēšanos riski bagāžai ir objektīvi lielāki – proti, katra pārsēšanās nozīmē vēl vienu posmu, kurā koferis jāpārvieto no vienas lidmašīnas uz citu. Savukārt, ja pirmais reiss kavējas, savienojuma laiks ir īss un lidostā ir liela noslodze, pieaug iespēja, ka ceļotājs galamērķī ierodas ātrāk nekā bagāža.
Kļūdu dēļ tā var nonākt arī pavisam citā reisā. Tāpēc tālākos ceļojumos un savienotajos reisos vajadzētu jo īpaši sagatavoties situācijai, kad koferis neatnāk uzreiz vai pazūd pavisam.
Ko bagāža “piedzīvo” lidojumos
Gadījumi ar bagāžu ceļojumos mēdz būt dažādi. Daļā gadījumu koferis galamērķī ierodas ar vairāku dienu kavēšanos. Citos gadījumos ceļotāji bagāžu saņem bojātu – ar salauztiem riteņiem, rokturiem, rāvējslēdzējiem vai korpusa bojājumiem.
Zaudējumi par šādiem bojājumiem visbiežāk ir no dažiem desmitiem eiro līdz pat vairākiem simtiem eiro atsevišķos gadījumos. Piemēram, kādā no BTA pieteiktiem gadījumiem ceļotājs, aizlidojot uz Kanādu, bagāžu saņēma bojātu – koferim bija deformēts korpuss un bojāts rokturis. Atlīdzība par šo gadījumu sasniedza 500 eiro.
Tāpēc ieteicams izvēlēties kvalitatīvu un izturīgu koferi ar stingru korpusu un kvalitatīviem riteņiem, jo tieši rokturi, rāvējslēdzēji un riteņi visbiežāk cieš transportēšanas laikā. Tāpat vēlams nepārpildīt bagāžu – pārslogots koferis ir ievērojami vieglāk bojājams.
Būtiski arī bagāžai noņemt vecās uzlīmes un etiķetes, lai samazinātu iespēju koferi kļūdaini novirzīt citā maršrutā. Papildu drošībai ceļotāji arvien biežāk izmanto arī aizsargplēvi vai bagāžas pārvalkus, kas palīdz pasargāt koferi no skrāpējumiem un netīrumiem.
Tikmēr vērtīgākās lietas, dokumentus, elektroniku un medikamentus ieteicams pārvadāt rokas bagāžā.
Pēdējo trīs vasaru lielākā atlīdzība par noklīdušu bagāžu – 680 eiro
Lielākā BTA izmaksātā atlīdzība par bagāžas gadījumu pēdējo trīs gadu vasarās sasniedza 680 eiro. Tā izmaksāta par gadījumu Kanādā, kad ceļotāji, ielidojot Kalgari lidostā, nesaņēma bagāžu un bija spiesti iegādāties nepieciešamās preces, jo koferis tika piegādāts tikai pēc vairākām dienām.
Cits gadījums saistīts ar zādzību Spānijā, kur no automašīnas tika nozagta soma ar mantām, atlīdzībai sasniedzot 600 eiro. Citā situācijā bagāžas pārvadātāja vainas dēļ ceļotājs Šveicē palika bez sava kofera un viņam bija nepieciešams iegādāties ceļojuma turpināšanai nepieciešamās lietas, par ko BTA atlīdzība sasniedza 560 eiro.
Gatavojoties vasaras ceļojumu sezonai, BTA eksperts atgādina – ja bagāža galamērķī nav saņemta vai tā saņemta bojāta, ir nekavējoties jāvēršas pie pārvadātāja vai lidostas bagāžas dienesta, lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bagāžas aizkavēšanos, nozaudēšanu vai bojājumu. Tāpat jāglabā čeki par pirmās nepieciešamības preču iegādi, jo tie būs nepieciešami atlīdzības pieteikšanai.