Ukrainas droni trāpījuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Rjazaņas apgabalā
Naktī uz 20. novembri Ukrainas dronu spēki trāpīja Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Rjazaņas apgabalā, paziņojis Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.
Triecienā piedalījās 1. Atsevišķais bezpilota sistēmu centrs “Madjars putni”, kas saskaņā ar Brovdi vārdiem, veica triecienus rūpnīcai, kura 2024. gadā iztirgoja 13 miljonus tonnu degvielas. “Benzīns Krievijā tagad pamazām kļūst par deficītu, bet gāze un nafta ātri izsīkst,” viņš norādīja.
Lai gan Krievijas varas iestādes neapstiprināja kaitējumu pašai rūpnīcai, tās atzina, ka naktī noticis dronu uzbrukums. Rjazaņas apgabala gubernators Pāvels Malkovs paziņoja: “Pagājušajā naktī pretgaisa aizsardzība un radioelektroniskā cīņa iznīcināja dronus Rjazaņas apgabalā. Nokritušie atlūzu fragmenti izraisīja ugunsgrēku kādā uzņēmuma teritorijā.” Šis uzbrukums ir kārtējais solis Ukrainas ilgstošajā kampaņā, kas vērsta pret Krievijas militāro un industriālo infrastruktūru kara laikā.
Rjazaņa atrodas aptuveni 180 kilometru attālumā no Maskavas un 450 kilometru no Ukrainas robežas. Ukraina arī iepriekš šomēnes apstiprinājusi triecienus Novokuibiševskas naftas rūpnīcai Samaras apgabalā un Rubikon vienības dronu noliktavai. Šādi uzbrukumi mērķēti uz Krievijas galveno kara finansēšanas avotu – naftas un gāzes ražošanu.