Francijas prezidents Emanuels Makrons un Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko (foto: Scanpix / SIPA / AP; kolāža: jauns.lv)
Pasaulē
Šodien 20:22
Makrons brīdina Lukašenko, piezvanot pirmo reizi kopš Krievijas invāzijas Ukrainā
Francijas prezidents Emanuels Makrons svētdien telefonsarunā brīdinājis Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko no iesaistīšanās Krievijas karā pret Ukrainu, pavēstījis kāds Elizejas pilij tuvu stāvošs avots.
Tā bija pirmā Makrona telefonsaruna ar Lukašenko kopš 2022. gada, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā.
Francijas prezidents brīdinājis Baltkrievijas diktatoru par riskiem, ja Minska ļaus Maskavai sevi ievilkt karā.
"Viņš arī aicināja Aleksandru Lukašenko sper vajadzīgos soļus, lai uzlabotu Baltkrievijas attiecības ar Eiropu," piebildis anonīmais avots.
Īsajā paziņojumā, kas publicēts Baltkrievijas prezidentūras tīmekļa vietnē, teikts, ka telefonsarunā apspriesti reģionālie jautājumi, kā arī Minskas attiecības ar Eiropas Savienību (ES) un Franciju.
Saruna notikusi pēc Parīzes iniciatīvas, teikts paziņojumā.