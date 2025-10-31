Lukašenko sagaida, ka "smirdošā Eiropa" viņam maksās par tīru gaisu
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko izteicās par Bjarezinas biosfēras rezervātu un paziņoja, ka Eiropas Savienībai galu galā nākšoties maksāt Baltkrievijai... par tīru gaisu.
"Pienāks laiks, kad šī smirdošā Eiropa mums maksās par to, ka mēs saglabājam to, ko Dievs mums devis," viņš sacīja, piebilstot, ka Eiropa "pati sevi piesārņojusi", kamēr Baltkrievija to "attīra" par velti.
Lukašenko fantāzijas aizgāja tik tālu, ka viņš sevi salīdzināja ar Trampu un uzbruka "zaļās ekonomikas" politikai, vienlaikus aicinot "rūpīgi izmantot" aizsargājamās dabas teritorijas.
Tulkojumā no diktatora valodas: mežus drīkst izmantot, kad tas nes peļņu (protams, ne baltkrieviem - viņam pašam).
Tikmēr Eiropa tiešām maksā - taču ne Lukašenko, bet gan baltkrieviem, kas bēg no viņa režīma, izmantojot patvēruma atbalstu un bēgļu pabalstus.
Bjarezinas biosfēras rezervāts dibināts 1925. gadā un bija viens no pirmajiem PSRS. Iesākumā tas tika radīts bebru aizsardzībai. Rezervāts tika ievērojami izpostīts Otrā pasaules kara laikā un 1951. gadā tika nolemts to likvidēt.
Tas atkal tika atjaunots 1958. gadā, bet 1979. gadā tas kļuva par biosfēras rezervātu. Bjarezinas biosfēras rezervāts 2010. gadā iekļauts Rāmsaras konvencijas aizsargājamo vietu sarakstā.
89% teritorijas klāj dažādi meži. 43 000 hektāru no teritorijas aizņem purvi. Cauri rezervātam apmēram 110 kilometru garumā tek Bjarezinas upe. Šeit atrodas arī mākslīgu kanālu sistēma.