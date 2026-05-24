"Korupcijai ir cena. Vairs nekādas nesodāmības!" Spānijā pieprasa premjerministra atkāpšanos
Sestdien Madrides ielās izgāja desmiti tūkstoši cilvēku, pieprasot Spānijas premjerministra Pedro Sančesa atkāpšanos.
Demonstranti pa galvaspilsētas ielām sekoja milzu plakātam ar uzrakstu: "Korupcijai ir cena. Vairs nekādas nesodāmības! Atkāpšanos un vēlēšanas nekavējoties!" Daudzi protestētāji nesa sarkani-dzelteni-sarkanos nacionālos karogus un lozungus ar prasību: "Pietiek!"
Demonstrāciju organizēja apvienība "Spānijas Pilsoniskā sabiedrība", kurā apvienojušās vairāk nekā 150 pilsoniskās organizācijas, un to atbalstīja opozīcijā esošā konservatīvā Tautas partija (PP) un nacionālkonservatīvā partija "Vox" ("Balss").
Demonstrācijas rīkotāji apgalvo, ka tajā piedalījās 120 000 cilvēku, kamēr centrālās valdības pārstāvis pie Madrides reģiona valdības apgalvo, ka protestētāju skaits bijis tikai 40 000.
Demonstranti devās uz Monkloa laukumu, kas atrodas netālu no premjerministra oficiālās rezidences. Pēc demonstrācijas beigām neliela grupa protestētāju mēģināja nokļūt līdz Sančesa rezidencei, taču policija tos apturēja.
Sadursmē septiņi policisti guva vieglus ievainojumus. Trīs cilvēki tika aizturēti.
Sabiedrības sašutumu izraisījuši nerimstošie korupcijas skandāli sociālistu līderim Sančesam pietuvinātajās aprindās.
"Pedro Sančesa aprindās vairs nav neviena, kas nebūtu apsūdzēts ļoti smagos noziegumos. Spāniju par ķīlnieci sagrābusi korumpēta mafija," norādīja "Vox" līderis Santjago Abaskals.
Sančess, kas nāca pie varas 2018. gadā un veido mazākuma valdību ar galēji kreisajiem, kategoriski atteicies atkāpties, neskatoties uz apsūdzībām korupcijā viņa tuvāko līdzgaitnieku un tuvinieku rindās.
Viņa brālim Dāvidam jāstājas tiesas priekšā apsūdzībās par tirgošanos ar ietekmi. Arī Sančesa dzīvesbiedre Begona Gomesa apsūdzēta kādā korupcijas lietā.
Premjers apgalvo, ka apsūdzības pret viņa tuviniekiem esot politiski motivētas.
Tikmēr Sančesa kādreizējais tuvākais līdzgaitnieks, bijušais tirdzniecības ministrs Hosē Luiss Abaloss, gaida spriedumu vēl vienā korupcijas lietā.
Otrdien tiesa aizdomās par tirgošanos ar ietekmi un citiem noziegumiem uzsāka oficiālu izmeklēšanu pret bijušo premjerministru Hosē Luisu Rodrigesu Sapatero, kas arī pārstāv sociālistus un ir viens no Sančesa atbalstītājiem.