PVD robežkontrolē Krievijas adžikā konstatējis aizliegtu krāsvielu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot robežkontroli, Krievijas izcelsmes adžikā konstatējis aizliegtu krāsvielu, liecina dienesta publicēta informācija.
Kā norāda PVD, Krievijas izcelsmes produktā "Klasiskā Abhāzijas adžika" 200 gramu burciņu iepakojumā konstatēta aizliegta krāsviela "Sudan".
Dienestā skaidro, ka produkts atsaukts no izplatīšanas.
Tāpat PVD Polijas izcelsmes atdzesētās cāļu filejās ar partijas numuru "26109061703" un atdzesētos cāļu šķiņķos "Well Done" ar partijas numuru "26122081904" konstatējis salmonellas "Salmonella Infantis".
PVD informē, ka abiem putnu gaļas produktiem beidzies derīguma termiņš un tie vairs nav pieejami tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
