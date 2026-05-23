Šuvajevs pērn deklarējis ienākumus 97 444 eiro apmērā
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs un partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs (P) pērn deklarējis ienākumus kopumā 97 444 eiro apmērā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Papildus darbam Saeimā Šuvajevs pērn bija valdes loceklis partijā "Progresīvie" un biedrībā "Brīvības un solidaritātes fonds", kā arī pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē.
Lielāko ienākumu daļu Šuvajevam pērn veidojusi alga Saeimā - 89 064 eiro. Vēl 4979 eiro deputāts saņēmis pensijā, 1851 eiro - mantojumā, bet kopumā 717 eiro - honorāros, tai skatā 625 eiro no SIA "Apgāds "Zinātne"", un 92 eiro - no "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības". Vēl kopumā 382 eiro Šuvajevs saņēmis procentos bankās AS "Swedbank" un AS "SEB banka", 230 eiro - citos ienākumos no SIA "Open.lv", bet 222 eiro - algā no Rīgas Stradiņa universitātes.
Deputāts pērn 26 448 eiro uzkrājis AS "Swedbank" kontā un 29 eiro AS "SEB banka" kontā. Skaidrā naudā Šuvajevs pērn bija uzkrājis 1590 eiro. Politiķim pagājušajā gada beigās piederēja finanšu instrumenti 13 299 eiro nominālvērtībā.
Šuvajevam īpašumā pērn bija nekustamais īpašums Rīgā. Tāpat deputāts pērn veicis divus nekustamā īpašuma pirkumus - par 115 500 eiro un 49 500 eiro, kā arī deklarējis 140 250 eiro hipotekāro kredītu. Gada beigās viņa parādsaistības bija 137 848 eiro.
Šuvajevam pagājušā gada beigās nebija uzkrājumu privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā.