Zelenskis: ES asociētās dalībvalsts piedāvājums ir netaisnīgs
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē Eiropas Savienības (ES) līderiem norādījis, ka Vācijas priekšlikums piešķirt Ukrainai ES asociētās dalībvalsts statusu ir netaisnīgs, jo tas atņems Kijivai balsstiesības bloka ietvaros.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ierosinājis piešķirt Ukrainai asociētās ES dalībvalsts statusu bez balsstiesībām, liecina ceturtdien aģentūras AFP rīcībā nonākusī vēstule.
Ideja, ko Mercs saviem ES kolēģiem izteicis vēl aprīlī, paredz, ka Ukrainas prezidents varēs piedalīties bloka samitos, taču viņam nebūs tiesību tajos balsot.
Merca priekšlikums paredz, ka Kijivai būs savs pārstāvis arī Eiropas Komisijā (EK), kā arī deputāti Eiropas Parlamentā (EP), taču tiem nebūs balsstiesību.
EK prezidentei Urzulai fon der Leienai un Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniu Koštam adresētajā Merca vēstulē teikts, ka ES savstarpējās palīdzības klauzula attieksies arī uz Ukrainu, kas varēs daļēji saņemt arī līdzekļus no bloka budžeta.
Atbildot uz to, Zelenskis piektdienas vēlu vakarā nosūtītajā vēstulē Koštam, Leienai un ES Kipras prezidentūrai norādīja, ka pēc pagājušajā mēnesī notikušajām vēlēšanām Ungārijas iestāšanās sarunās ir iespējams panākt ievērojamu progresu.
"Būtu netaisnīgi, ja Ukraina būtu Eiropas Savienībā, bet tai nebūtu teikšanas tiesību," paziņoja Zelenskis. "Ir pienācis laiks virzīties uz pilnvērtīgu un jēgpilnu Ukrainas dalību."
Zelenskis pateicās Eiropas līderiem par atbalstu kara laikā un norādīja, ka Ukraina darbojas kā aizsargs pret Krievijas agresiju visā 27 valstu blokā.
"Mēs aizstāvam Eiropu - pilnībā, nevis daļēji, un ne ar puspasākumiem," viņš norādīja. "Ukraina ir pelnījusi taisnīgu attieksmi un vienlīdzīgas tiesības Eiropā."
Kijiva cenšas pēc iespējas ātrāk pievienoties ES un bažījas, ka jebkādi pagaidu risinājumi var iesaldēt iestāšanās procesu pusceļā.
Vācijas kanclers tomēr uzstāj, ka viņš joprojām vēlas, lai Ukraina galu galā kļūtu par pilntiesīgu ES dalībvalsti, un aicina nekavējoties atvērt visas iestāšanās sarunu sadaļas.