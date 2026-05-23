Šodien 14:00
Latvijas hokejisti pēc pirmā perioda uzvar ASV
Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā pēc pirmās trešdaļas ar 1:0 uzvar ASV valstsvienību.
A grupas maču tiešraidē translē kanāls LTV7.
Pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm Mārtiņš Dzierkals tika pie ripas aiz amerikāņu vārtiem un piespēlēja to Haraldam Eglem, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu un izvirzīja vadībā Latvijas izlasi.
Turpinājumā Latvija tika pie diviem vairākumiem pēc kārtas, kurus neizdevās izmantot, lai dubultotu pārsvaru.
Aptuveni četras ar pusi minūtes līdz trešdaļas beigām divu minūšu noraidījumu nopelnīja Artūrs Andžāns, taču Latvijas hokejisti neļāva amerikāņiem panākt neizšķirtu, vairākas reizes ripu tverot arī Kristeram Gudļevskim.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu svētdien, plkst. 17.20, turpinās ar cīņu pret Lielbritāniju, bet otrdien, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.