Tramps neapmeklēs dēla kāzas
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien apstiprināja, ka viņš neapmeklēs dēla kāzas, jo viņam jāuzturas Vašingtonā "ar valdību saistītu apstākļu" dēļ.
Tramps ceturtdien bija atzinis, ka Irānas kara dēļ viņam būtu "nepiemērots laiks" apmeklēt Donalda Trampa juniora un Betīnas Andersones kāzu ceremoniju, kas notiks šajā nedēļas nogalē Bahamu salās.
"Lai gan es ļoti gribēju būt kopā ar savu dēlu Donu junioru un ar jaunāko Trampu ģimenes locekli - viņa topošo sievu Betīnu, ar valdību saistīti apstākļi un mana mīlestība uz ASV neļauj man to darīt," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
"Es jūtu, ka ir svarīgi man palikt Vašingtonā, Baltajā namā šajā svarīgajā laika periodā. Sveicieni Donam un Betīnai!" rakstīja Tramps.
Baltais nams vēlāk paziņoja par mainītiem Trampa ceļošanas plāniem, pavēstot, ka viņš nedosies plānotā nedēļas nogales braucienā uz savu golfa klubu Ņūdžersijas štatā un paliks Vašingtonā.
Tramps nepaskaidroja, kāpēc šis ir "svarīgs laika periods", tomēr tas ir saistīts ar sarunām par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu.
Irāna izskata jaunu ASV priekšlikumu par kara izbeigšanu, un Teherānā piektdien ieradās vidutājvalsts Pakistānas armijas vadītājs.
Saspīlējums pieaug arī saistībā ar Kubu, ASV pastiprinot spiediena kampaņu pret komunistu pārvaldīto valsti ar apsūdzību izvirzīšanu bijušajam Kubas prezidentam Raula Kastro.
ASV armija ir nosūtījusi aviācijas bāzes kuģi un to eskortējošus karakuģus uz Karību jūru.