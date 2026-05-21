Eiropas Parlaments: Krievijas apsūdzības pret Baltijas valstīm ir nepamatotas un bīstamas
Eiropas Parlamenta (EP) Priekšsēdētāju konference, reaģējot uz Krievijas apsūdzībām pret Baltijas valstīm, noraidījusi apsūdzības par Baltijas valstu gaisa telpas it kā izmantošanu uzbrukumiem Krievijai.
EP Priekšsēdētāju konferences paziņojumā teikts, ka tā stingri noraida Krievijas paustās nepamatotās un bīstamās apsūdzības pret Latviju, kā arī Igauniju un Lietuvu, tostarp apgalvojumus, ka Baltijas valstis gatavojot naidīgas darbības pret Krieviju vai atļautu izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu, vai militāros objektus uzbrukumiem pret Krieviju.
Šīs apsūdzības ir daļa no plašākas iebiedēšanas, dezinformācijas un provokāciju kampaņas, kas vērsta pret Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Tās ir īpaši nopietnas, ņemot vērā neidentificētu dronu atkārtotu ielidošanu Baltijas valstu gaisa telpā.
Šādas darbības ir nepieņemamas un palielina spriedzi un nestabilitāti reģionā, teikts paziņojumā.
Priekšsēdētāju konference pauž pilnīgu solidaritāti ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Krievija nevar draudēt, iebiedēt vai piespiest uz noteiktu rīcību nevienu ES dalībvalsti. Baltijas valstu drošība ir visas ES drošība.
"Mēs aicinām Eiropas Komisiju, Augsto pārstāvi un Padomi ciešā sadarbībā ar NATO turpināt atbalstīt Igauniju, Latviju un Lietuvu, stiprinot gaisa telpas uzraudzību, pretdronu spējas un labāku situācijas apzināšanos, kā arī stiprinot to spējas novērst turpmākus gaisa telpas pārkāpumus un reaģēt uz tiem," teiks paziņojumā.
Tāpat tiek aicināts apkarot dezinformāciju ar spēcīgāku stratēģisko komunikāciju, mobilizēt ES resursus, lai aizsargātu austrumu flangu, un vērsties pret viltus ziņām, kas apdraud Eiropas demokrātiju un drošību.
Eiropas Savienībai ir jāsaglabā vienotība, modrība un apņēmība, saskaroties ar Krievijas mēģinājumiem destabilizēt savas kaimiņvalstis, apdraudēt Eiropas drošību un šķelt dalībvalstis, teikts paziņojumā.
Kā ziņots, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena iepriekš pauda, ka Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņemami, un Eiropa uz tiem reaģēs vienoti un spēcīgi.
Arī EP priekšsēdētāja Roberta Metsola paudusi solidaritāti ar Baltijas valstīm.
Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Rite Krievijas ārējā izlūkdienesta apgalvojumu, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijai no Baltijas valstu teritorijas un Latvijā esot ieradušies Ukrainas karavīri, nosauca par smieklīgu.
"Šis Krievijas apgalvojums ir pilnīgi smieklīgs, un Krievija to zina," žurnālistiem Briselē teica Rite.
Jau ziņots, ka pēdējā laikā Baltijas valstu gaisa telpā ielido droni, kas bieži vien ir Ukrainas droni, kuri raidīti uz mērķiem Krievijā, bet kuru kursu ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem mainījusi Krievija, pavēršot tos uz Baltijas valstīm.
Savukārt Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) šonedēļ izplatīja melīgus apgalvojumus, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.